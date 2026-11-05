Banxico sorprende al mercado y recorta la tasa de interés a 6.25 por ciento con voto dividido

El Banco de México redujo este jueves su tasa de interés de referencia a 6.25 por ciento en una decisión que contravino los pronósticos de la mayoría del mercado, cuyo consenso apuntaba a que la Junta de Gobierno no modificaría el nivel de la tasa en sus dos reuniones restantes de 2026.

El recorte fue de 25 puntos base y se aprobó con la Junta de Gobierno dividida.

La Gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los subgobernadores José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo votaron a favor de la reducción, mientras que Galia Borja Gómez y Jonathan Ernest Heath Constable se pronunciaron por mantener la tasa en 6.5 por ciento.

En su comunicado de política monetaria, la Junta de Gobierno anticipó que el nivel alcanzado se sostendrá al menos hasta 2027.

“Hacia delante, la Junta de Gobierno considera que mantener la tasa por un tiempo prolongado en el nivel alcanzado apoyará la convergencia de la inflación a su meta y será adecuado para enfrentar los retos macroeconómicos externos”, señaló el documento.

Con la decisión, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos alcanzó un mínimo histórico de 225 puntos base, luego de que la Reserva Federal mantuviera sin cambios su tasa en la reunión de octubre de 2026.

Ese diferencial figuró entre los factores que llevaron al peso mexicano a acumular una depreciación de 6 por ciento frente al dólar durante septiembre de 2026.

El comunicado, publicado el 5 de noviembre eliminó la mención, incluida en documentos previos, de que la Junta de Gobierno del Banxico no tenía que reaccionar a las decisiones de política monetaria de Estados Unidos.