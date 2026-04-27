$!Beer Live Fest 2026 celebra su primera edición con cerveza artesanal, música y gastronomía

MAZATLÁN._ El 25 de abril, el Tres Islas Beach Club se convirtió en el epicentro de la cultura cervecera al ser la sede de la primera edición del Beer Live Fest, un festival que combinó cerveza artesanal, música y gastronomía para el disfrute de turistas y locales.

Organizado por Grupo Marval, el festival reunió a más de 15 cervecerías de diversas partes de México y más de 50 expositores en un ambiente totalmente familiar.

La cerveza artesanal fue la gran protagonista de la jornada, pues se contó con la participación de productores provenientes de Ensenada, Mexicali, Tepic, Torreón, Hermosillo, Durango y Culiacán, además de destacadas marcas locales de Mazatlán.

Cabe recalcar que el festival contó también con un enfoque educativo, al ofrecer talleres y catas dirigidas por la Asociación de Catadoras Cerveceras, en donde los asistentes pudieron aprender sobre los procesos de producción y degustación.