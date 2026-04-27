$!Beer Live Fest 2026 celebra su primera edición con cerveza artesanal, música y gastronomía

MAZATLÁN._ El 25 de abril, el Tres Islas Beach Club se convirtió en el epicentro de la cultura cervecera al ser la sede de la primera edición del Beer Live Fest, un festival que combinó cerveza artesanal, música y gastronomía para el disfrute de turistas y locales.
Organizado por Grupo Marval, el festival reunió a más de 15 cervecerías de diversas partes de México y más de 50 expositores en un ambiente totalmente familiar.
La cerveza artesanal fue la gran protagonista de la jornada, pues se contó con la participación de productores provenientes de Ensenada, Mexicali, Tepic, Torreón, Hermosillo, Durango y Culiacán, además de destacadas marcas locales de Mazatlán.
Cabe recalcar que el festival contó también con un enfoque educativo, al ofrecer talleres y catas dirigidas por la Asociación de Catadoras Cerveceras, en donde los asistentes pudieron aprender sobre los procesos de producción y degustación.
Durante el acto inaugural, Soraya Lora, Gerente de Eventos y Relaciones Públicas de Grupo Marval, agradeció la confianza de los asistentes, cerveceros, restauranteros y todas las marcas que respaldaron el evento. Adelantó también que esperan el regreso del festival para el próximo año.
En sus palabras, el Beer Live Fest es un “evento con causa” diseñado para impulsar el puerto de Mazatlán desde el sector empresarial.
“Estamos haciendo eventos para impulsar ahora sí que el puerto mazatleco por parte del sector empresarial a través de Grupo Marval. Preocupados también porque sean eventos en los que también se fomente la cultura, como las catas cerveceras que tenemos aquí presentes a través del grupo de la Asociación de Catadoras Cerveceras”, dijo Lora.
Los asistentes pudieron disfrutar de un ambiente alegre y degustar la amplia oferta gastronómica disponible, con opciones para todos los gustos; hubo hamburguesas, tacos, mariscos, comida asiática, postres y mucho más.
La cartelera musical incluyó las presentaciones de la cantante Lora, DJ Shava, Plutón Ya No Es Planeta, Grupo Mandrake, Grupo Clase A y Jessy Kelevra, quienes le dieron ritmo a la tarde.
Al tratarse de un festival para toda la familia, se instaló un área para niños. En ella, los más pequeños pudieron jugar en los brincolines, disfrutar de pintacaritas y divertirse con personajes como el Venny, la mascota de Club Venados Mazatlán.
Eventos como este refuerzan la oferta turística del puerto y le dan un impulso a la economía local.