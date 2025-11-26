Bloqueos en carreteras impacta en empresas e industrias de Mazatlán

Empresarios de Mazatlán advierten que los bloqueos en carreteras del País afectan el abasto de mercancías para industrias locales y al abasto al exterior, por lo que llaman a las autoridades a dar pronta resolución.

Suman tres días consecutivos en que agricultores y transportistas mantienen bloqueados diversos tramos carreteros entre Chihuahua, Sonora, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, entre otras entidades, presionando por precios justos para sus cosechas y contra la Reforma a la Ley de Aguas Nacionales, además de pedir seguridad porque han sido víctimas de robo, extorsión y homicidios.

Javier Lizárraga Mercado, industrial cafetalero de Mazatlán, dijo que en el caso de la empresa Café El Marino que representa, ya tienen problemas para abastecer algunas plazas, pero defendió al gremio productor por considerar justa su lucha por mejores precios para sus cosechas.

“Es importantísimo que ya lleguen a una resolución. Yo estoy totalmente de acuerdo con los agricultores que ya 6 mil pesos no es suficiente, 7 mil a 8 mil pesos vengo oyendo yo este reclamo desde que estaba en la Secretaría de Economía y muy justo porque la tortilla se venden en 25 pesos el kilogramo y no se vale. Los agricultores tienen toda la razón en pedir como mínino 7 mil 500 de apoyo para el maíz”, opinó sobre esta problemática que tiene a entidades como Sinaloa en la incertidumbre para continuar operando, cuando ya presentan problemas derivados de la crisis económica nacional y local.

No obstante, a la gran afectación que enfrentan por los bloqueos de las carreteras de que no han podido surtir del café en algunas plazas por este motivo, les dio la razón.

“Claro que nos está afectando, ahorita traemos algunas plazas que ya estamos sin surtir por el bloqueo, pero tienen toda la razón del mundo”.

La dirigente de Coparmex Verónica Judith Estrada Osuna, aseguró que hay afectaciones en el abasto de mercancías e insumos para las industrias, pese a ser solidarios con la causa.

“Sí afecta por parar el tráfico de los vehículos de carga, por supuesto no llegan las mercancías ni los insumos ni a los comercios ni a las fábricas ni a la industria, nada les está llegando. Entendemos lo que está pasando y obviamente somos solidarios por la causa que están defendiendo, pero sí hay una afectación”, recalcó.

Pero de prolongarse a más días, los bloqueos podrían impactar aún más en la movilidad de mercancías por las carreteras, estimó.

No obstante, confió en que los agricultores y transportistas que mantienen bloqueadas las carreteras sean escuchados y les den pronta solución.

“Ojalá esto acabe lo más pronto posible. Entiendo que ayer tuvieron la primera negociación y no se llegó a ningún acuerdo. Hoy se vuelven a sentar esperemos que los escuchen y los atiendan para que se pueda dar una solución a este problema, tanto para los campesinos y transportistas”.