“El año pasado fue un caos. No creo que ninguna de las escuelas nos hayamos salvado de eso, los niños a veces muy agresivos, a veces muy solitarios, sin querer compartir, sin saber, o más bien, presentando barreras de aprendizaje, algunas ya diagnosticadas las cuales afectan su desarrollo”.

“Nosotros desde el inicio de la institución en 2002, hemos aceptado a niños con problemas en su neurodesarrollo, ya sea que tenga autismo o tenga down o presente algún problema grave en discapacidad cognitiva, siempre ha sido aceptada, y fueron mis padres quienes empezaron a trabajar con un centro de apoyo, a partir de ahí es que se crea el área de ayuda psicopedagógica, por eso es que somos una escuela inclusiva”, detalló Morales León.

Detalló que en el centro de apoyo trabajan tanto la parte intelectual como la parte emocional del niño de cualquier nivel escolar, a quienes primero se les realiza una evaluación, y a partir de eso se crea un proyecto de intervención para ese niño de acuerdo a las necesidades que presente, porque puede haber niños con barreras de aprendizaje, problemas en su neurodesarrollo, otros con grandes dificultades de aprendizaje con desfase académico.

“Ahora en la pandemia se notó más el desfase académico, por lo que aquí se trabajó con un grupo de alfabetización, con niños que estaban de tercero hasta el quinto grado, y no sabían leer y escribir, por lo que al no saber esto, su contenido académico tampoco lo dominaban, por eso se hace esa evaluación y un trabajo específico con ellos, trabajando de acuerdo a las necesidades con un contenido académico, se le da Apoyo Psicopedagógico en cierto tiempo y aparte se trabaja en su aula de manera regular”.

Detalló que los niños que presentan barreras de aprendizaje están en un aula especial, donde se trabaja con ellos de acuerdo a sus necesidades, atendiendo el nivel escolar que este requiere, el cual puede ser con un contenido del primer grado, o cuarto, destacando también que esto se da a niños que está diagnosticados con barreras de aprendizaje, y en aula además de recibir clases de inglés, neuromotor, lectura, escritura y ciencias.

Morales León explicó también que en esta área se les asigna un horario de atención con dos especialistas que están trabajando con ellos durante tres días a la semana, donde los niños con barreras de aprendizaje llevan tareas todos los días, y después de ser atendidos se van a sus clases normales para regularizar. sus contenidos que ellos no han comprendido para que este avance y se sientan capaces de lograrlo.

“Yo me siento pues muy orgullosa porque se ha logrado muchísimos avances en los niños, hay niños que no entienden las cosas, pero no hay todavía una definición clara de qué ese niño tiene, y en el centro de apoyo se diseña un programa de intervención psicopedagógica para su atención y se le da tanto la parte académica, el aspecto neuromotor de la coordinación de la ubicación espacial y también se le da la atención en sus fortalezas de carácter elaborado por Martín Selegman, este es un test gratuito que pueden hacer tanto niños como adultos, el cual permite rescatar las fortalezas en ellos y darles mayor seguridad.”

Morales León resaltó que la parte emocional no se puede dejar de lado de la parte académica, porque es la que empuja al esfuerzo, hacer que las cosas se hagan, a lo que se tiene que hacer de manera individual, más allá de lo que digan los papás o los maestros, y eso se trabaja desde pequeños para que ellos logren ser seres humanos independientes, algo que todos los padres quieren, y esto es lo que hace su programa de Apoyo Psicopedagógico.