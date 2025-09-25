Buena noticia que Chico Pardo compre Banamex: Sheinbaum; tiene ‘buena reputación’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como positiva la compra de Banamex por parte del empresario mexicano Fernando Chico Pardo, tras el acuerdo alcanzado con Citigroup.

”Entonces, Banamex regresa a un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25 por ciento, y yo considero que es una muy buena, una buena noticia”, comentó.

Durante su conferencia de prensa matutina dijo que Banamex quedaría en buenas manos, ya que, según ella, Chico Pardo era un empresario con una buena reputación.

”Es un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación, llegaron a un buen acuerdo, entiendo, con Citi. Me buscaron para informarme, eso es importante que se sepa, el día anterior tuve una videollamada con ellos, para que me informaran lo que iban a anunciar al otro día”, agregó.

Citi anunció el 24 de septiembre que una compañía propiedad del empresario mexicano Fernando Chico Pardo y su familia cercana acordó comprar 25 por ciento de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex.

”Bajo esta operación, Fernando Chico Pardo adquirirá el 25 por ciento (aproximadamente 520 millones de acciones) de las acciones ordinarias de Banamex, a un precio fijo a valor contable de 0.80 veces su valor en libros determinado bajo criterios contables mexicanos a la fecha de cierre”, indicó Citigroup, en un comunicado.

”A la firma, esto implica un precio a valor tangible bajo criterios contables mexicanos de 0.95 veces, resultando en una contraprestación total estimada de 42 mil millones de pesos”, agregó.

Al cierre de la operación -la cual se esperaba que se completara durante la segunda mitad de 2026, tras las autorizaciones regulatorias correspondientes- Chico Pardo sería nombrado presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex.

Ignacio Deschamps continuaría desempeñándose como presidente del Consejo de Administración del Banco Nacional de México. Mientras que Ernesto Torres Cantú seguiría siendo miembro del Consejo, tanto del grupo financiero, como del banco. En tanto que Manuel Romo se desempeñaría como director general de Grupo Financiero Banamex y del Banco Nacional de México.

Chico Pardo es ex director de Grupo Financiero Inbursa, fundador de la firma de capital de riesgo Promecap y uno de los principales accionistas del Grupo Aeroportuario del Sureste, que opera, entre otros, el Aeropuerto Internacional de Cancún.

”Esta inversión de Fernando Chico Pardo, uno de los líderes empresariales más respetados en México, es un respaldo rotundo a la fortaleza y potencial de Banamex”, dijo Jane Fraser, directora ejecutiva de Citi.

”Es también un reflejo de la relación estratégica a largo plazo que estamos construyendo con Fernando mientras seguimos trabajando para la salida a bolsa planificada”, añadió Fraser.

Por su parte, Chico Pardo declaró que estaba muy comprometido y contento de formar parte de Banamex, que, según él, era una “institución icónica en México con un futuro muy prometedor”.

”Para nuestra familia, esta es más que una decisión empresarial: es una expresión de confianza en México y una reafirmación de nuestro compromiso con su progreso económico, social y cultural”, señaló Chico Pardo.

En cuanto a la Oferta Pública Inicial propuesta para Banamex, Citi indicó que cualquier decisión sobre la fecha o estructura de ésta seguiría guiándose por varios factores, incluyendo las condiciones de mercado y la obtención de las autorizaciones regulatorias.

”La operación anunciada hoy también avanza el objetivo de Citi de desinvertirse por completo de sus negocios de consumo internacionales y simplificar la firma para enfocarse en sus cinco negocios interconectados”, anotó Citi.

”Fuera de la desinversión de Banamex, con el reciente anuncio del acuerdo de venta del negocio de consumo de Citi en Polonia, la salida de estos negocios de consumo ya está completa o cerca de completarse”, agregó.

Banamex es el cuarto grupo financiero más grande de México por activos totales, tiene alrededor de mil 300 sucursales, cerca de 9 mil cajeros automáticos, 13.6 millones de clientes de banca de consumo, 6 mil de banca empresarial y 8.6 millones de su Administradora de Fondos para el Retiro. Además cuenta con una extensa colección de arte y edificios históricos, así como las fundaciones social y cultural (Fomentos).

Citi anunció la venta de su negocio de consumo y empresarial de Citibanamex, en enero de 2022, y desde el 1 de diciembre de 2024, Banamex es un grupo oficialmente separado de Citi México.



¿QUIÉN ES FERNANDO CHICO PARDO?

Nacido en 1953. Fernando Chico Pardo es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y cuenta con un MBA por la Kellogg School of Management, por la Northwestern University.

Comenzó su carrera en Wall Street y luego fundó, en 1982, Acciones y Asesoría Bursátil, una casa de bolsa de la que fue director general hasta 1992. En ese año, la casa de bolsa se fusionó con Inbursa y Chico Pardo asumió el cargo de director general de dicho grupo financiero, hasta 1997.

En 1997 fundó Promecap, una firma líder de capital privado en México, donde actualmente funge como presidente y director general. Dicha empresa se especializa en inversiones en compañías mexicanas y administra activos por más de 5 mil millones de dólares.

En 2003 adquirió una participación de control en Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), que atiende a más de 70 millones de pasajeros al año, cotiza en la Bolsa de Nueva York -desde el año 2000- y en la Bolsa Mexicana de Valores, además de que opera nueve aeropuertos en el sureste de México (incluido el de Cancún, Quintana Roo), seis en Colombia y el Aeropuerto Luis Muñoz Marín, de San Juan, Puerto Rico. Desde ese mismo año se desempeña como presidente ejecutivo del Consejo de Administración, participando activamente en todos los comités operativos.

A partir de 2014, el empresario es el mayor accionista individual de Carrix, el operador privado de puertos más grande de América, con presencia relevante en Estados Unidos y Latinoamérica.

Chico Pardo es también fundador y accionista mayoritario de dos plataformas hoteleras que en conjunto administran más de 9 mil habitaciones en el segmento de lujo todo incluido y 3 mil en el segmento de ultra lujo, en alianza con marcas como Four Seasons, One and Only, Rosewood, Hyatt, entre otras.

También es miembro de los consejos de administración de diversas empresas mexicanas de gran relevancia, entre ellas Grupo Carso, Grupo Industrial Saltillo (GIS) y Grupo Embotellador PepsiCo (GEPP). Asimismo, fue miembro del Comité de Inversiones del Fondo de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, por más de una década.

También fue fundador y miembro de la Iniciativa del Pacto Mundial de la ONU, así como presidente del Patronato de la Universidad Iberoamericana (2005-2014). Actualmente forma parte de su máximo órgano de gobierno (UIAC).

Desde 2020 es miembro del Patronato de Northwestern University, donde fue designado como Life Trustee, siendo también miembro del Consejo Consultivo Global de la Kellog’s School of Management. Además es presidente del Capítulo México de la Légion d’Honneur Française (2016-2021) y copresidente del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, organismo de alto nivel enfocado en impulsar intercambios económicos, educativos y culturales.