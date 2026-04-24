Busca Sectur suplir segmento de futbol perdido en Mazatlán

Con juegos de leyendas, conciertos y congresos, Sectur busca suplir el segmento de futbol perdido en Mazatlán.

Mireya Sosa, Secretaria de Turismo Estatal, adelantó que próximamente estarán promoviendo al estadio de futbol en IBTM América que se realiza en Las Vegas, que es justamente donde se confirman otro tipo de congresos y convenciones importantes.

“Por primera vez estaremos en Las Vegas como IBTM América, que vamos a decir, es el de la industria de reuniones ahora en Las Vegas a nivel internacional, buscando también atraer otro tipo de congresos y convenciones que son importantes para Sinaloa”.

“Sí se ha dicho algo al respecto, ahorita no los traigo a la mano, pero ahorita, por ejemplo, desde la Secretaría de Turismo Federal estamos intentando atraer más, el mayor número de eventos, empezando con los conciertos y deportivos, que ya también lo mencionó Estrella Palacios y el Gobernador que estuvo allá en la Ciudad de México para ver justamente el tema de futbol”.

Mientras tanto para seguir generando derrama económica y ocupación que se perdió, con el retiro del equipo del Mazatlán FC y que la liguilla ya no se realizará en el estadio de casa El Encanto, agregó no se quedarán de brazos cruzados y están buscando opciones de como generar.

“Promover este tipo de eventos, estamos viendo también la posibilidad, todavía no hay nada confirmado, de traer algunos juegos de leyendas que también incentiven pues a atraer mayor número de turismo, cómo decirlo, que Sinaloa se pueda venir a disfrutar del fútbol”.

Mientras tanto el estadio continuará operando y el próximo concierto es el de Chayanne para el 2 de mayo es un ejemplo, resaltó.

“Justamente traer conciertos, un ejemplo con el señor de Chayanne, que ya se aproxima este dos de mayo que viene y el Kenia Os en el estadio Teodoro Mariscal, pero pues tenemos esta oferta de recintos, en donde se puedan llevar a cabo este tipo de eventos, impulsando el turismo deportivo, que también a la par, que como saben, será próximamente el primero de mayo, tenemos la Copa Mazatlán, que también se lleva a cabo tanto en el estadio de beisbol”.

Sosa Osuna dijo que tiene la instrucción del Gobernador de fortalecer las relaciones para atraer más eventos y de reactivar la actividad tanto para Culiacán como para Mazatlán.

En cuanto a los segmentos que más generan circulante en la económica local, sin dudarlo dijo que es el de industria de reuniones.

“Es muy importante porque genera entre tres y cuatro veces más. El turismo deportivo es la mayoría de las veces que cabe dentro del segmento de industria de reuniones, que es la industria MICE, porque es el, como todos eventos de reuniones y ahí entra también eh turismo deportivo como tal”.

Incluso habló de que siguiente semana estarán confirmando importantes eventos deportivos para todo el estado, así mismo el mundial, gracias a la conexión con la tercera ciudad sede mundialista.