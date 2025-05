Buscan comerciantes de La Noria, al sur de Mazatlán, recuperar al turismo

Comerciantes de La Noria, al sur de Mazatlán, buscan nuevas estrategias para atraer de nuevo al turismo local y nacional.

El fin de semana, la Secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, visitó en familia el restaurante “La Vaca Lupe”, asegurando que ya se puede viajar a los poblados rurales de Mazatlán sin riesgos.

“Estuve precisamente, como comentas, este domingo en La Noria. Aproveché ahí a visitar ‘La Vaca Lupe’, que pues bueno, a mi hijo en particular le encanta. Muy contenta de estar ahí y siempre con el programa sabemos que está el programa de Ruta Segura, Carretera Segura y están los operativos también. Entonces pues invitar a todos a que hay que regresar a las comunidades, a nuestros pueblos mágicos, señoriales y pueblos con vocación turística”, señaló.

“Está todo bien, gracias a Dios está perfecto. Entonces invitarlos a que vayan a conocer porque están todos listos con los brazos abiertos para recibirnos a todos. Así que, tanto a turistas como a mazatlecos, a todos los sinaloenses los invitamos”, insistió, con el fin de decirle al turista que ya puede visitar a los poblados sin ningún riesgo.

Ante esta invitación, la comunidad de La Noria se está replanteando nuevas estrategias para recuperar la confianza de los visitantes, tanto locales como nacionales ausentes, tras los últimos hechos de bloqueos que les aisló de la agenda de paseos turísticos y de las familias.

Algunos de los habitantes, comerciantes, restauranteros y autoridades de la comunidad, la tarde de este martes 13 de mayo, evaluaron nuevos proyectos a implementar en lo inmediato, narró en su red social el empresario Roberto Osuna Valdez, actual presidente del Consejo Nacional Gastronómico de Mazatlán.

“Nos reunimos los habitantes, comerciantes, Síndico, presidente de la comunidad, asociación de turismo del Pueblo de La Noria para analizar proyectos, estrategias para que nuestro pueblo reciba a los turistas locales, estatales y nacionales, siempre estaremos trabajando”, apuntoó.

“Jamás rendirnos, solo está derrotado el que ha dejado de luchar, arriba La Noria”.

En entrevista, Sosa Osuna dijo que su visita al restaurante “La Vaca Lupe”, propiedad de Osuna Valdez, le sirvió para reflexionar que en los poblados rurales de sus mayores atractivos es la gastronomía y que en eso podría reenfocarse la promoción para ofertar experiencias únicas, a través de plataformas como Airbnb, Expedia y Despegar.

“Ya saben, todo lo que se come en esos pueblos deliciosos, tortillas recién hechas a mano... son experiencias y subirlas a plataformas con Airbnb, en donde a lo mejor no hay un tour operador específico que tenga ese tour y que lo lleve, sino que tú, a través de Airbnb, puedas ir a decir, voy con la señora Lupita a Escuinapa, a Teacapán, a que me enseñe a hacer los camarones barbones, el tamal de camarón barbón”, ejemplificó”, comentó.

Adelantó que a través de la Secretaría de Turismo van a capacitar a las personas que quieran, mediante una convocatoria, para que aprendan como aprovechar estas aplicaciones como Airbnb, Expedia y Despegar con las que ya se tienen alianzas de promoción conjunta.