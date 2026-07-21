$!Bütter Cookies se expande en Mazatlán con segunda sucursal en Real del Valle

MAZATLÁN._ Con el propósito de endulzar el paladar de más familias mazatlecas, la reconocida marca local Bütter Cookies inauguró el pasado 18 de julio su segunda sucursal en el fraccionamiento Real del Valle, con el mismo tamaño y calidad que ya distinguen a sus galletas artesanales recién horneadas.

La ceremonia de corte de listón contó con la presencia de Michelle Aguilar Ramos, subsecretaria de Promoción y Operación Turística de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, quien acompañó a los fundadores, Alejandra Tirado y Carlos Rodriguez, en este importante paso para la empresa. La nueva sucursal se localiza en Torre Katara (Av. Real del Valle #4124, Local 01), y es el resultado de seis meses de arduo trabajo y la consolidación de un sueño que nació en 2020.

Un concepto diseñado para crecer

Lo que comenzó con hornear galletas desde casa bajo pedido, hoy se transforma en un modelo de negocio con visión de franquicia. Alejandra Tirado, quien inicialmente fundó la marca de helados artesanales Nuk, se ha asegurado de que las galletas de Bütter Cookies cuenten con la estandarización y calidad sin importar desde qué sucursal estés comprando la tuya. “Esta sucursal es para la gente de Real del Valle y sus alrededores: un espacio para detenerse un momento, disfrutar y regalarse un pequeño placer”, expresó Tirado.

Por su parte, Carlos Rodriguez destacó que la clave del éxito de la marca era la pasión, el amor y la dedicación que Alejandra Tirado le dedica a cada detalle, desde la elaboración de las cookies hasta el servicio en tienda. Una de las razones por las que los clientes siempre regresan a Bütter Cookies es por su constante innovación. Además de sus recetas tradicionales, entre las que resaltan la Galleta Original (masa de vainilla y chispas de chocolate semi amargo), White Chip Lotus (con chispas de chocolate blanco y trozos de galleta biscoff, decorada con una gota de crema lotus) y Cookies & Cream (con trozos de galleta oreo y chispas de chocolate blanco) como favoritas, también ofrecen galletas del mes de acuerdo a la temporada.

En Bütter Cookies no solo se encuentran deliciosas galletas, también se pueden tomar bebidas de la barra fría y caliente, como cafés especialidad, chai y matcha. Además sus clientes pueden refrescarse con una rica nieve, un sundae o una malteada. Con motivo de su inauguración, esta semana la sucursal contará con promociones por apertura. Se pueden hacer pedidos contactándolos en las redes sociales de la tienda, o bien, a través de plataformas de entrega como Rappi y Uber Eats. Con esta nueva apertura, Bütter Cookies no solo genera empleos directos en el puerto, sino que reafirma la tendencia creciente de la participación de las mujeres en las actividades económicas de Sinaloa, la cual pasó del 39.8% en 2018 al 42.3% en 2023. Los fundadores ya visualizan una tercera sucursal en el corto plazo que mantenga siempre sus valores fundamentales: amor, dedicación y trabajo en equipo.

Ubicación

Torre Katara local 1, Real del Valle #4124.

Horario

Abierto de martes a domingo, de 11:30 am a 7:30 pm.