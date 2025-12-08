Cae 12.2% llegada de extranjeros a Mazatlán, según OMA

De acuerdo al reporte de noviembre, el Aeropuerto local registró el mayor indicador negativo de los 13 que opera el grupo en el país, cayendo 12.2 por ciento la llegada de extranjeros a Mazatlán, y le siguen Monterrey con 10.8 y el 5.1 de Zihuatanejo.

Según informes de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, Mazatlán inició la temporada turística invernal con ocupaciones de vuelos de destinos internacionales llenos en su capacidad, desde octubre, sin embargo en los comparativos del mismo periodo de octubre y noviembre, las cifras reflejan lo contrario.

En el reporte del grupo Aeroportuario de OMA, durante noviembre del 2024, a tres meses de haber iniciado la ola de violencia en la entidad y que como consecuencia se detonaron alertas de viaje tanto de Estados Unidos como Canadá, ambos mercados alimentadores de extranjeros de Mazatlán, el registro en el arribo de pasajeros fue de 37 mil con 10 pasajeros y para este 2025 cayó la cifra un 12.2 por ciento, 7 mil 476 menos.

Para el mes de octubre de 2024, en el informe publicado en la página de OMA señala que se recibieron 17 mil 751 pasajeros internacionales y en el mismo periodo del actual año apenas llegaron 12 mil 765 mil, un 28.1 por ciento menos.

Mientras que en las rutas aéreas que operan a nivel nacional por el aeropuerto local, también en noviembre de 2025 reporta una disminución del 7.5 por ciento contra el mismo mes de 2024. En Octubre de 2025 la cifra del 8 por ciento también fue negativa al décimo mes de 2024

Mientras que en el acumulado de enero a noviembre del 2024 se recibieron un millón 699 mil 722 pasajeros contra un millón 575 mil 569 pasajeros, nacional e internacionales, un 7.3 menos de flujo aéreo que registra el aeropuerto de Mazatlán.