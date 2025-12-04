$!Cae 3% la industria de la construcción en Sinaloa en enero-septiembre de 2025

La industria de la construcción en Sinaloa cayó 3 por ciento en enero-septiembre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con un informe realizado por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El documento detalla que el estado generó 9 mil 848 millones de pesos, 308 millones de pesos menos comparado con el mismo período de 2024.

Señala que la variación negativa se concentró en tres tipos de obra: la edificación registró una disminución de 12.3 por ciento, 674 millones de pesos menos; agua, riego y saneamiento presentó una variación de 83.6 por ciento, es decir, mil 019 millones menos; y transporte y urbanización una del 30.1 por ciento, 418 millones menos. Precisa que la inversión privada en edificación registró menor dinamismo, debido a la conclusión de proyectos iniciados en años anteriores que no fueron sustituidos por nuevas obras. El documento también menciona afectaciones en la inversión en vivienda por hechos de violencia en la zona centro del Estado. “La fuerte inversión privada que se traía en edificación ha perdido fuerza, los proyectos que iniciaron hace años están concluyendo y no logran compensarse en valor con el inicio de nuevos; la inversión en vivienda también se ha visto afectada por los eventos de violencia suscitados en el centro de la entidad”, menciona el documento. En contraste, electricidad y comunicaciones tuvo una variación positiva de 131.2 por ciento, es decir, de 469 millones de pesos, y el rubro de ‘otras construcciones’ aumentaron 77.1 por ciento, o sea, mil 333 millones.