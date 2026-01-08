Cae flujo aéreo de pasajeros en Mazatlán durante 2025, según reporte

En diciembre bajó 9.9 por ciento la llegada de extranjeros y menos 3 puntos la de nacionales, refleja comparativo estadístico aéreo para Mazatlán.

De enero a diciembre de 2025, OMA reportó un millón 736 mil 208 pasajeros en total, de los cuales hubo 7.2 por ciento menos de nacionales al periodo de 2024 y 6.8 por ciento menos en internacionales, a 16 meses de haber estallado la ola de violencia en Sinaloa.

De cara a 2026, Mirai, empresa especializada en optimizar sus ventas a través de canales digitales en hoteles, cadenas y resorts, prevé un inicio de año débil de contracción, con una caída del 24 por ciento en reservas acumuladas durante el primer semestre del año.

Cita que los meses más críticos serían febrero, marzo y abril, aunque el mercado doméstico mexicano mantiene un crecimiento sostenido del 23 por ciento en ventas a nivel nacional y del 3 por ciento en tarifas medias por noche, consolidándose como el motor de resiliencia del sector.

Pero factores como la inseguridad y la competencia de destinos representan los grandes retos a vencer en la desaceleración del turismo a nivel nacional, según estudio realizado entre comparativos de destinos.

En el caso de Mazatlán, que cerró 2024 con el tráfico de un millón 868 mil 817 pasajeros nacionales e internacionales en el Aeropuerto Internacional “Rafael Buelna”, a cuatro meses de haber iniciado el periodo crítico de inseguridad en Sinaloa, se registraba un 15.2 por ciento en el flujo de pasajeros en comparación con 2023.

Pero, al cierre del 2025, de enero a diciembre, según el reciente reporte de OMA, se movilizó un millón 736 mil 208 pasajeros en total, de los cuales un millón 390 mil 410 fueron nacionales, 7.2 por ciento menos al registro del mismo periodo de 2024; y 345 mil 798 de origen internacional, el 6.8 por ciento menos al 2024.

De acuerdo con las estadísticas del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), el flujo de pasajeros nacionales en el 2024 fue de un millón 497 mil 693, contra un millón 289 mil 545 de 2023, lo que representa un aumento del 16.1 por ciento; mientras que de los pasajeros internacionales, el número el año pasado correspondió a 371 mil 124, y en el 2023 fueron 332 mil 195, el 11.7 por ciento más.

Tan solo en diciembre de 2025, recién despedido, la estadística reflejó una caída del 9.9 por ciento en el pasaje aéreo internacional y un 3 por ciento en el nacional de la 119 mil 665 del 2024 a 116 mil 115 del 2025.

Mientras que el internacional la baja fue mayor de 49 mil 920 a 44 mil 524 pasajeros extranjeros, el 9.9 por ciento menos.

En el panorama a nivel nacional, después de un 2024 récord para el turismo mexicano, con más de 45 millones de visitantes internacionales y un impacto del 8.6 por ciento en el Producto Interno Bruto nacional, el sector enfrentó una desaceleración significativa en las reservas hoteleras hacia el final de 2025 y los primeros meses de 2026, según reveló el estudio de Mirai, empresa especializada en tecnología y distribución hotelera que respalda firmas como Iberostar, H&M, Princes, Nas Hotels, Sevilla Palace o Laila Hotels, así como con hoteles independientes en destinos como Ciudad de México, de la Riviera Maya y de la Costa del Pacífico mexicano.

El informe de Mirai apunta que la desaceleración está motivada principalmente por la caída del turismo estadounidense en un 32 por ciento y canadiense 37 por ciento, mientras que el Reino Unido muestra un comportamiento atípico, con crecimiento en volumen del 27 por ciento, pero acompañado de una fuerte reducción en precios de 15 por ciento.

De acuerdo con el análisis, publicado de las últimas ocho semanas de comportamiento del canal directo de los hoteles, muestra caídas tanto en volumen como en precio. Seis de las ocho semanas registraron descensos en el ritmo de reservas, con una reducción promedio del 11 por ciento en la tarifa media por noche. Aunque las cifras más recientes insinúan una ligera recuperación, el balance sigue siendo negativo.

En este análisis se señala a Quintana Roo que concentra la mayor contracción, con un 36 por ciento menos en reservas y un 9 por ciento menos en precios, impactado por la menor demanda de los mercados de Estados Unidos y Canadá, tradicionalmente los más relevantes para el Caribe mexicano.

Por su parte, Jalisco reporta un retroceso del 17 por ciento en el ritmo, aunque con un incremento del 7 por ciento en precios, una estrategia que busca compensar la baja en ocupación.

En contraste, la Ciudad de México se destaca como el único destino en expansión, con un crecimiento del 20 por ciento y del 7 por ciento en la tarifa media por noche impulsado por el regreso del turismo de negocios, eventos y convenciones.