Cae flujo de pasajeros en aeropuertos de Culiacán, en 2.3%, y Mazatlán, en 7.2%

Los aeropuertos de las ciudades de Culiacán y Mazatlán, en Sinaloa, sufrieron una disminución de pasajeros de viajes nacionales e internacionales en la etapa de enero a septiembre de 2025, con respecto al mismo lapso del año anterior.

De acuerdo con datos del Grupo Aeroportuario Centro Norte, la firma que administra ambos puertos, entre enero y septiembre de 2025 Culiacán reportó 6 mil 173 menos que los pasajeros totales del mismo lapso del año en pasado, lo que representa un 2.3 por ciento.

Mientras que Mazatlán tuvo una reducción de 13 mil 345 pasajeros en el mismo lapso, una reducción del 7.2 por ciento.

Estas cifras se registran en medio de una crisis de seguridad en Sinaloa, principalmente en Culiacán, que estalló en septiembre del 2024, derivado de una pugna interna del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con datos recopilados por Noroeste a través de las instancias de seguridad estatales y federales, hasta este 3 de noviembre, a más de un año de la disputa, Sinaloa acumula 2 mil 267 asesinatos y 2 mil 180 personas privadas de la libertad, así como 8 mil 50 vehículos robados, mil 852 personas detenidas y 148 personas abatidas.

Los datos de OMA se dividen en pasajeros nacionales e internacionales, mismos que muestran que Culiacán, entre enero y septiembre del 2024 tenía un millón 654 mil 920 pasajeros nacionales y en 2025 solo suman un millón 617 mil 527 pasajeros, lo que representa una baja de 2 por ciento.

Mientras que, en el caso de los pasajeros internacionales, Culiacán sufrió una baja de 13.5 por ciento, debido a que en 2024 se reportaron 34 mil 426 pasajeros y en 2025 bajó hasta 29 mil 773 pasajeros.

El puerto turístico Mazatlán, registró de enero a septiembre del 2024 un millón 146 mil 320 pasajeros nacionales y para septiembre del 2025 pasó a tener menos pasajeros con un millón 55 mil 220 pasajeros, lo que representó una caída de 7.9 por ciento.

De manera internacional, de enero a septiembre del 2024, a Mazatlán llegaron 266 mil 943 pasajeros extranjeros, mientras que hasta septiembre de 2025 llegaron sólo 256 mil 19, lo que significó una reducción de 4.1 por ciento.