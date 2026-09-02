Cae ingreso laboral en Sinaloa en segundo trimestre de 2026; es la peor baja del País

Sinaloa registró un deterioro en las condiciones laborales durante el segundo trimestre de 2026, con un aumento en la población cuyo ingreso no alcanza para comprar la canasta alimentaria y una caída en el ingreso laboral real.

De acuerdo con el reporte del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, elaborado con datos del Inegi, la pobreza laboral en Sinaloa pasó de 24.6 por ciento en el segundo trimestre de 2025 a 28.3 por ciento en el mismo periodo de este año.

Esto representó un incremento de 3.7 puntos porcentuales en un año. El comportamiento contrasta con el registrado a nivel nacional, donde la pobreza laboral disminuyó 3.2 puntos, al pasar de 35.1 a 31.9 por ciento.

Con 28.3 por ciento, Sinaloa se ubicó en el lugar 16 entre las entidades con menor porcentaje de población en pobreza laboral. Baja California Sur registró la proporción más baja, con 13.8 por ciento, mientras que Chiapas tuvo la más alta, con 59.8 por ciento.

Asimismo, el reporte señala que el ingreso laboral real promedio per cápita en Sinaloa disminuyó 3.4 por ciento entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026.

El indicador pasó de 3 mil 979.66 pesos a 3 mil 842.73 pesos mensuales, una reducción de 136.93 pesos.

Sinaloa fue la entidad con la mayor caída en este indicador durante el periodo. Le siguieron Chihuahua, con una disminución de 3.3 por ciento, y Quintana Roo, con 2.4 por ciento.

El comportamiento estatal también contrasta con el promedio nacional. Mientras en Sinaloa el ingreso laboral real per cápita disminuyó 3.4 por ciento, en el país aumentó 8 por ciento, al pasar de 3 mil 386.17 a 3 mil 655.63 pesos mensuales.

En total, 26 de las 32 entidades federativas registraron un aumento en sus ingresos laborales reales. Los mayores incrementos correspondieron a Morelos, con 30.5 por ciento; Estado de México, con 20.9 por ciento, y San Luis Potosí, con 20.3 por ciento.

Aunque el ingreso laboral real per cápita de Sinaloa mantiene un crecimiento acumulado de 20.1 por ciento entre el segundo trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2026, el último año representó un retroceso.