Califican Expo Agro Sinaloa como una oportunidad para hacer negocios

CULIACÁN._ Como una excelente oportunidad para realizar negocios, tomando en cuenta el potencial agrícola con el que cuenta Sinaloa, calificaron empresarios a la Expo Agrícola, en su edición número 34 realizada por la Caades y apoyada en todo momento por el Gobierno del Estado.
Jesús Ramón López, representante de la empresa de tractores e implementos agrícolas suecos, Husqvana, detalló que es la primera vez que acuden a este evento agrícola como expositores, ya que anteriormente habían estado presentes como visitantes, explorando las oportunidades de negocios que año con año se presentan en la Expo Agro Sinaloa, la más importante del noroeste de México.
Contando sus experiencias pasadas, reseñó que el flujo de visitantes ha estado mejor que en años anteriores y se ha visto más participación tanto de los productores como de los empresarios que buscan afianzar negocios en el ramo agrícola.
Consideró que es un evento que vale la pena trabajarlo y hacerlo más grande, porque existe un buen potencial que hay que aprovecharlo con beneficios recíprocos tanto como para el que hace producir la tierra, como para quienes facilitan las labranzas agrícolas.
Abel López, representante de la empresa coreana de tractores e implementos agrícolas Kioti, explicó que por tercera ocasión están presentes en esta Expo Agro sinaloense, un lugar que consideró de singular importancia, porque es un encuentro de negocios que permite dar a conocer lo que se tiene y los beneficios que se pueden generar en el campo sinaloense.
Al igual que otros expositores, manifestó su beneplácito porque este encuentro de negocios, exposición de maquinaria y todas las actividades enfocadas a hacer más productivo el agro, presentando herramientas e innovaciones que puedan mejorar la productividad agrícola, generan una cadena productiva en donde no sólo se beneficia quien siembra la tierra, sino todas las empresas que de una manera u otra están relacionadas en esta actividad.
En ese mismo sentido, productores agrícolas como Severiano Contreras, del ejido El Pitahayal y Rubén Castro, de Caimanero, consideraron que esta exposición les brinda la oportunidad de conocer más implementos y maquinaria que en lo personal les ayuden a mejorar sus trabajos, siempre en busca de elevar los niveles de productividad.