$!Cámaras empresariales no deben ser comparsa de ningún Gobierno: Mario Uribe Fenollosa

“Canacintra, por lo menos Canacintra Mazatlán, de alguna forma ha mantenido una tradición de ser una cámara muy objetiva, imparcial, crítica cuando debe serlo, y creo que eso es algo que se debe mantener y que Canacintra es de los pocos organismos empresariales en Mazatlán que maneja esa línea”, precisa.

Uribe Fenollosa recuerda sus años como presidente de la Canacintra, reconoce que tomar las riendas de la cámara fue todo un reto, dado que sería sucesor de Rodolfo Madero, empresario que respeta y que dejó la vara muy alta cuando llegó a la Canacintra.

“Me tocó recibir la cámara de un empresario del que yo admiro mucho, que es Rodolfo Madero, y me toca finalizar el saneamiento de las finanzas que tenía la Canacintra de 2010 al 2012, Rodolfo lo inició y de 2012 a 2014 prácticamente yo le entregué a Francisco Villa la cámara saneada completamente”, asevera.

Ya dirigiendo la cámara, el empresario manifiesta que dos cosas fueron su legado en la Canacintra, el Encuentro Marítimo, y haber dejado finanzas sanas.

“En esos dos años que estuve de presidente de Canacintra lo que yo más recuerdo fue la organización del Encuentro Marítimo, que provocó poner lo que era la industria marítima, sobre todo la naval, en el ojo de la sociedad mazatleca y también a nivel nacional de tener una exposición de esa magnitud aquí en Mazatlán”, rememora.

Ya sin estar agremiado, pero colaborando en lo que puede con la cámara, explica que activamente participó cuando se realizaron los encuentros marítimos luego de que culminó su presidencia, pero hoy en día dice apoyar en lo que sea necesario.

“Con la cámara sigo teniendo buenas relaciones, con Helena, con la mayoría de los que están, porque estuvieron en el consejo directivo, y sigo apoyando en la cámara cuando hacen, por ejemplo, el Encuentro Marítimo”, explica.

“El Encuentro Marítimo fue un evento que hizo Canacintra durante mi presidencia, y el primer año de Francisco Villa siendo presidente, yo seguí ayudando a coordinar y organizar con el presidente en turno, fuera Francisco Villa o Emilio Hernández Kelly, el Encuentro Marítimo”, añade.

Uribe Fenollosa reconoce que su presidencia tuvo muchas aristas; violencia, crisis política y muchas cosas más, pero aun así, mantuvieron la imparcialidad en la cámara, y a pesar de que había desencuentros con los entes gubernamentales, siempre hubo un respeto y nunca se presentó una persecución por no decir ‘sí’ siempre al Gobierno, cosa, que hoy en día debe mantenerse.

“Me tocó la polémica de ‘Chuy Toño’, varias cuestiones de inseguridad, varias cuestiones de política que el Gobierno le pedía a las cámaras un apoyo incondicional... habíamos dos organismos Canacintra y Coparmex que no éramos de decir sí a todo, entonces esa era una característica que yo recuerdo mucho de mi época como presidente de la Canacintra, que éramos una cámara que funcionaba bajo esa premisa, si nos pedían consulta o apoyos o si nosotros requeríamos consultar o pedir apoyo a los gobiernos lo hacíamos, pero no era un cheque en blanco, no era ‘si tú me apoyas yo te voy a decir que sí a todas las ocurrencias que tengas’”, recuerda.

“Nosotros criticamos mucho de una manera institucional... nunca hubo represalias, ni del Gobierno estatal ni del municipal, que en esa época estaba Alejandro Higuera de Presidente y también lo criticamos dos o tres veces por su manera de responderle a los empresarios o forma de declarar”.