Camarón mexicano obtiene 93% de comparabilidad para exportación a Estados Unidos

México logró calificación de 93 por ciento en comparabilidad para exportación de camarón mexicano a Estados Unidos, tras revisiones a la flota pesquera, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

El procedimiento aprobado refleja el cumplimiento a las embarcaciones camaroneras mexicanas por el buen uso y construcción de dispositivos excluidores de tortugas marinas y de peces.

Lo anterior ocurrió durante la visita realizada, del 20 de febrero al 6 de marzo, por parte del personal del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) del Departamento de Estado de Estados Unidos, a Sinaloa, Tamaulipas y Campeche, para verificar la construcción y el uso adecuado de los Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas y de Peces en las embarcaciones camaroneras.

Fueron mil 227 personas del sector camaronero, en ocho estados, las que recibieron capacitación para el correcto uso de estos equipos.

Así que Conapesca reconoció los esfuerzos de las y los pescadores por realizar su trabajo de manera sostenible, cuidando de los recursos acuáticos.

Cada año, el Departamento de Estado de EU publica en su Registro Federal a los países interesados en ingresar camarón a su mercado, los cuales cumplen con la comparabilidad en acciones y programas para evitar la captura incidental de tortugas, por lo que este resultado es de suma importancia, al dejar de manifiesto la sostenibilidad de la actividad pesquera en México.

Para cuidar del crustáceo y el ecosistema marino, Conapesca mantiene activo el Programa de Concientización y Capacitación en la Construcción, Instalación y Operación de Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas y Dispositivos Excluidores de Peces, en el que se refuerzan las capacidades y habilidades de fabricantes de redes y tripulantes de embarcaciones de camarón de altamar.

Durante el periodo de 2025, acudieron a los talleres de capacitación de construcción y uso correcto de DETS y DEP 74 personas que fabrican redes y mil 227 personas tripulantes de la pesquería del camarón en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

Las acciones incluyen inspección continua en coordinación con la Secretaría de Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y reflejan el compromiso de México con el cuidado de especies protegidas.