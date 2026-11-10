$!Cambiar la forma de decidir, clave para mejorar la competitividad en la Región Mar de Cortés: Valeria Moy

LOS CABOS._ La Región Mar de Cortés necesita cambiar la forma en que toma decisiones para mejorar su competitividad, advirtió Valeria Moy Campos, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, durante el Summit 2026 de Foro Mar de Cortés. Moy comparó las posiciones de los cinco estados en las ediciones de 2021 y 2026 del Índice de Competitividad Estatal. Tres retrocedieron y dos avanzaron.

Sinaloa registró el mayor descenso, del lugar 7 al 23. Sonora pasó del 9 al 12 y Baja California, del 13 al 17. En cambio, Baja California Sur subió del 8 al 5 y Nayarit, del 15 al 14. El índice del IMCO mide la capacidad de los estados para generar, atraer y retener talento e inversión. Considera factores como economía, infraestructura, empleo, seguridad, medio ambiente e instituciones.

“Hay que cambiar la forma en que tomamos decisiones. Los datos están aquí y creo que tenemos mucha claridad en que la forma en que hemos tomado decisiones en el pasado no necesariamente nos está llevando al lugar en que queremos estar”, afirmó Moy Campos. Ante los problemas de violencia y corrupción, la directora del IMCO señaló la necesidad de reconstruir el tejido social.