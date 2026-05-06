Canacintra dará voto de confianza al Plan México si hay certeza para invertir

MAZATLÁN._ Siempre y cuando haya reglas claras que den certidumbre a la inversión, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación dará su voto de confianza al Plan México.

Así lo expuso Sergio Rojas Velarde, vicepresidente de Proyectos Especiales de Canacintra, quien opinó que la nueva estrategia federal es un paso relevante para reactivar el crecimiento económico del País.

El anuncio de la inversión histórica estimada en 5.6 billones de pesos del Gobierno federal en sectores estratégicos como energía, infraestructura carretera, transporte ferroviario, salud y agua, detonará el desarrollo industrial, dijo, pero se impulsará siempre y cuando se haga con reglas claras que realmente den certeza jurídica.

“Para que el Plan México dé resultados, es indispensable ejecutarlo de manera efectiva, garantizar la participación sector industrial, establecer reglas claras y de largo plazo para dar certidumbre a la inversión nacional y extranjera”, abundó.

Rojas Velarde se refirió a lo dicho por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de reconocimiento a la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como el compromiso de impulsar su participación dentro de este plan.

“Esto va fortalecer el mercado interno, generar empleo y consolidar las cadenas productivas”.

Además, destacó las medidas anunciadas de simplificación administrativa, con reducciones de hasta 60 por ciento en los tiempos de trámites, la creación de la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, el impulso a la transición energética y el fortalecimiento de la certeza jurídica y fiscal.

El empresario industrial sinaloense, parte del consejo directivo nacional de la Canacintra, destacó la postura de la dirigente nacional, María de Lourdes Median Ortega, de coadyuvar con el Gobierno federal para que este plan avance beneficiando a todas las regiones mexicanas.

“Reiteramos nuestra disposición para colaborar con el Gobierno de México y asegurar que el Plan México se traduzca en resultados tangibles, más inversión, mayor competitividad y bienestar para todas las regiones del País”, señaló.

La Presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha el lunes una estrategia para reactivar la economía mexicana de simplificación administrativa con el objetivo de acelerar la inversión productiva mediante la reducción de trámites, digitalización de procesos y plazos máximos de resolución, que buscan eliminar cuellos de botella regulatorios.

El decreto anuncia la autorización inmediata de inversiones y que los proyectos elegibles para este beneficio deberán cumplir con un monto de inversión de al menos 2 mil millones de pesos, o ejecutarse en alguno de los sectores estratégicos, por ejemplo, electrónica, semiconductores, automotriz, farmacéutico, energía, química, entre otros.

Para el resto de las inversiones privadas todos los trámites deberán resolverse en un plazo máximo de 90 días o se tendrán por autorizados.

Durante la presentación del paquete, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dejó claro que la prioridad es destrabar proyectos en el corto plazo y responder directamente a las demandas del sector privado.