Canacintra imparte taller ‘Aplicando un sistema de ventas en tu empresa’

El curso-taller “Aplicando un sistema de ventas a tu empresa” se imparte a integrantes de empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Mazatlán, lo que les permitirá a saber identificar cómo está su empresa y cómo mejorar.

“Hay un dicho que dice, surgió de la Segunda Guerra Mundial: ‘lo que no puedes medir no lo puedes mejorar’, tiene un impase: ‘lo que no lo puedes documentar no lo puedes medir’ y ese es el campo, el que no está acostumbrado a documentar su propia empresa, y este curso les va a servir mucho para esa parte, para identificar, ok, qué me duele”, dijo el expositor de dicho taller, Luis Raúl Billy Irigoyen Carrillo, de la empresa Psicología Financiera.

“Incluso, si no viene ahí ellos sacan la pregunta y yo tengo la respuesta les doy mi opinión, esa es mi perspectiva, no les doy la respuesta porque el final del día yo no secuestro procesos de los negocios, yo nada más indico que hacer un cambio ahí para identificar cómo puede varias, las empresas son ( como) un cuerpo humano”.

Añadió que al igual que el cuerpo humano si a la empresa se le pone a correr un maratón y no se hizo preparación se le va a desmayar, desvanecer un rato, deshidratar, se trata de una resistencia y encontrando esa parte el chiste es llegar y que te compren la idea de aceptar los cambios.

“No que me compren la idea de lo que vean aquí, sino que de aquí surjan otros, eso es lo más importante, como le digo a mis alumnos, porque son maestros, que les quede el 10 por ciento de lo que hagamos aquí, ya lo demás es vanidad, esto es por ellos y para ellos”, reiteró.

Irigoyen Carrillo dio a conocer que dicho curso con duración de 10 horas presenciales se imparte los jueves de las 16:00 a las 18:30 horas en el auditorio de la Canacintra Mazatlán a 40 participantes y además se llevan el compromiso de trabajar otras 10 horas fuera del curso.

“Les voy a compartir la experiencia propia, la experiencia ajena, experiencia estudiada, el punto de comunión tomando en cuenta lo que sufre la ciudad”, continuó.

Precisó que en el curso se tratarán diversos temas, el primero de ellos es Estructura de Ventas y Organización Actual y cómo se quiere ver en el futuro, pues a veces se tiene un organigrama, pero a veces el mercado exige cambios que no se quieren hacer porque significa invertir, entonces se van a esperar, no van a sortear la ola.

“El segundo tema es Un Modelo de Ventas Sates, en donde ahí hacemos un poquito de referencia al SAT (Sistema de Administración Tributaria) para buscar una fiscalización, hacemos una alegoría, una fiscalización de cuáles son las actividades puntuales que está haciendo la gente háblese desde gerentes hasta los asesores”, informó.

Posteriormente se tratará el tema de Llamada y de Visita de cómo se está llamándole a la gente, cuál es el protocolo que se aplica, cómo se está haciendo la visita, pues si se esperan a que les den una cita veces ahí se van a quedar y no los van a atender nunca, incluso se debe ver hasta el horario de la visita.

“Y número 4, el tema de la Administración de la Venta que tiene que ver con cómo administramos todo con un soporte tecnológico, con un soporte inteligente, medible y habilidades en hojas de creemos que tenemos pero que a veces a la hora de meternos pues si como que nos cuesta un poquito, no está mal que nos cueste, pero en un 2022, pues ya es como que no supiéramos usar ni eso”, reiteró.

“Es más fácil medirlo, pero la resistencia sigue igual, el tema de la resistencia también tiene que ver con la cabeza de las empresas, porque son las que facilitan el cambio, si el de arriba no apoya un cambio, créanme que el de abajo no lo va a hacer”.