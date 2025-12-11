$!Canacintra reconoce a Grupo Pinsa como líder de la industria atunera

MAZATLÁN._ Grupo Pinsa fue galardonado por Canacintra como la industria atunera líder que ha llevado a Mazatlán a traspasar fronteras. En el marco de la celebración de los 80 años de fundación y liderazgo de Canacintra Mazatlán, la dirigente nacional de los industriales, Lourdes Medina Ortega, entregó al empresario Leovigildo Carranza Beltrán el máximo reconocimiento empresarial durante un homenaje ante un lleno centro de convenciones de Estrella del Mar, con la asistencia de una parte de los 8 mil colaboradores que tiene Pinsa actualmente.

Medina Ortega destacó en su discurso a un Mazatlán pujante de inversiones, más que un destino turístico, de cadenas produtivas importantes como el sector pesquero al que representa el Grupo Pinsa. “La industria mazatleca agrupa el sector más importante y que le mantiene un crecimiento sostenido como el Grupo Pinsa, que ha traspasado fronteras y le estoy muy, muy agradecida por ser una industria fortalecida y generar más de 8 mil empleos”, destacó la dirigente.

Reconoció además a la industria pesquera atunera como uno de los polos de inversión más crecientes y sostenibles de los últimos tiempos. En su mensaje, le puso de ejemplo del talento local y llamó al empresario atunero a seguir creando empleos. Por su parte, Sergio Rojas Velarde, presidente de Canacintra Mazatlán, celebró con los empresarios locales y dirigentes camarales los 80 años de historia y de esfuerzos, recordando cuando nació la cámara cuando Mazatlán apenas era un referente como puerto pesquero y empezaba a destacar.

También habló de que Mazatlán ha evolucionado de forma extraordinaria. “En los años 40 empezó a destacar con la pesca comercial, y entre los 60 a 80 vive el auge del imperio camaronero que colocó al destino como uno de los puertos más importantes de México con una industria pesquera fuerte. Para continuar, en el Siglo 21, con una etapa de modernización, logística, portuaria y empresarial, y que hoy en día registra la industrialización moderna, atracción de inversiones, de parques industriales y de crecimiento estratégico”. En este contexto, resaltó el gran aporte histórico no solo en la región sino del País, del Grupo Pinsa como orgullo industrial de Mazatlán, México y de Latinoamérica.

“Es un símbolo de lo que la industria mexicana es capaz de lograr cuando combina, visión, disciplina e innovación, además de impulsar miles de empleos”, expuso Rojas Velarde. “Mazatlan pede crecer competir y triunfar a nivel nacional porque vive un momento histórico por su expansión”. Destacó que la entrega de un galardón no solo reconoce a una empresa, sino que inspira al mundo que es posible crecer como lo ha hecho Pinsa. El empresario sinaloense, Leovigildo Carranza Beltrán, recibió visiblemente conmovido su galardón en medio de aplausos que pidió se los dieran a sus 8 mil colaboradores porque ellos son la mayor fortaleza de su empresa.