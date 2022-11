$!Canacintra tiene que seguir luchando para que se escuche y se apoye a las empresas: Perla Patricia Rice Ramírez

“Canacintra me ayudó muchas veces con proyectos con Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) en donde bajábamos recursos para poder seguir innovando y lo hicimos como por cuatro años hasta que llegó este Gobierno (federal) y se acabó, se acabó y pues dices cuándo va a regresar porque las inversiones que necesita la industria de la transformación pues no son pequeñas”.

“Para mí fue un poquito inestable llegar aquí a Mazatlán y empezar a conocer de cero a la gente después de 23 años de no estar y Coparmex fue la primera que me abrió puertas, siempre hemos sido afiliados a Coparmex, me llamó mucho la atención cuando llegó Lourdes Magallón y me dijo si quería pertenecer a Canacintra, ya estábamos afiliados, pero no estábamos en la mesa directiva”, continuó en entrevista.

“Y me llamó mucho la atención porque sí vi que tenía mucha afinidad la Cámara con el giro de la empresa donde estamos ahorita y ahí fue donde yo empecé como vocal, estuve literal: oyente, no sabía lo qué estaba pasando, veía los estados financieros medio les entendía, no tenía absolutamente nada de experiencia en cuanto a pertenecer a cámaras y estuve un año así aprendiendo con el Tato Madero que fue excelente mentor”, subrayó Rice Ramírez.

“Después llegó Mario Uribe y ahí fue donde ya me consolidé un poco mejor en la Cámara porque ambos veníamos de industrias similares, él como astillero y los dos en la industria naval y ya él me invita a formar parte de la mesa directiva ya un poquito más enfocados, me invita como vicepresidente y ahí fue donde ya agarramos las riendas de Canacintra y fue una experiencia muy padre”.

Agregó que el apoyo que da Canacintra siempre ha sido muy bueno.

“Finalmente no depende de Canacintra el que se construyan barcos, pero siempre el saber que contamos con una Cámara que está ahí para el empresario, para las empresas, pues es bonito y es reconfortante y es motivante y a veces cuando hay problemas el saber que contamos con Canacintra no nada más la Delegación Mazatlán sino Canacintra Nacional y las demás delegaciones para entrarle al quite sí me ha sucedido”, dio a conocer.

“De hecho cuando empecé yo a creer bien en las cámaras fue una vez que empezamos a sacar por qué estábamos más caros que China y empezamos a sacar un montón de números y recurso haber ido a la Secretaría de Economía en México: oye resulta que China tiene un montón de subsidios, tiene muchos apoyos si es empresa exportadora les ayudan, qué pasa en México porque la verdad sí estamos muy caros, estamos hablando más menos de un 40 por ciento más caros que China”.