El mercado canadiense se mantiene como el segundo más importante para Mazatlan en materia de turismo gracias a los esfuerzos de promoción que se han llevado a cabo en aquel País, informó la Secretaria de Turismo del Estado, Estrella Palacios Domínguez.

Además, explicó, se han logrado importantes negociaciones con aerolíneas canadienses para que aumenten el número de asientos que ofertarán durante la temporada invernal, que inició en octubre pasado, donde se contempla un incremento de alrededor de 23 por ciento respecto a 2022.

Durante un encuentro con el Embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark y la comunidad canadiense en Mazatlán, la funcionaria estatal les agradeció elegir el puerto no solo para vacacionar si no para vivir, convirtiendo a Mazatlán en el quinto municipio con más canadienses radicados, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.