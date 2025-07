Capacitan a hoteles en Mazatlán para blindarlos contra extorsiones y secuestros virtuales

Para evitar extorsiones y secuestros virtuales, capacitan a personal de hoteles para blindarlos.

El Vicefiscal en la zona sur Jesús Arnoldo Serrano Castelo y autoridades de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo pláticas con personal y propietarios de centros de hospedaje de Mazatlán, de los “modus operandus” de la delincuencia, que aprovechan cualquier vulnerabilidad para sorprender a los trabajadores.

En la capacitación, se les informó que hay gente que cuenta con información que probablemente extrajo de las redes sociales para llamar a los conmutadores tratando de extorsionar a huéspedes y comensales. Sobre todo porque ahí se exponen en demasía datos muy personales.

Por ello, les pidieron extremar medidas imponiendo filtros o requisitos para quienes llaman y evitar a toda costa que se completen este tipo de delitos, durante el día y en los turnos de la noche con el fin de capacitar al sector empresarial ante hechos delictivos en contra de las actividades productivas.

La extorsión y el secuestro virtual son de los delitos más comunes y que atentan directo contra el sector de servicios y comercios, la plática de casi una hora, abundó en torno a las llamadas de extorsión, secuestros virtuales, así como de robos y de cómo poder prevenirlos.

A los empresarios se les pidió extremar medidas entre el personal que atiende los teléfonos de los centros de hospedaje o negocios para solicitar los mayores datos disponibles de identificación o de lo contrario no transferirán las llamadas tan fácilmente.

El propósito de esta capacitación, la realizan cada año, previo a las temporadas altas de turismo y aminorar en lo más posible que sean enganchadas las personas por agarrarlos en sus cinco minutos de vulnerabilidad.

En la charla les exponen audios de situaciones reales que han pasado y van explicando la importancia de no confiar para no ser sorprendidos o bien extremar el no transferir llamadas a los huéspedes

Las pláticas de capacitación contra el delito de extorsión o secuestros virtuales, también la dieron en diversos organismos empresariales de Mazatlán, Culiacán y en la zona norte.