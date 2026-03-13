$!Caravana anuncia apertura de nueva sucursal de Carnes Selectas Nayarit en Mazatlán

MAZATLÁN._ Entre música, regalos y un ambiente de fiesta, la tradicional Caravana del Grupo Carnes Selectas Nayarit recorrió este viernes diversas avenidas de Mazatlán, sorprendiendo a automovilistas y peatones como antesala a la inauguración de su nueva sucursal. A bordo de pulmonías, tráileres y camionetas rotuladas con la imagen de la empresa, personal realizó un desfile promocional para invitar a los mazatlecos a asistir al corte de listón oficial que se llevará a cabo este sábado, a las 10:00 horas, en su nueva tienda Ejército Mexicano, ubicada sobre la carretera Internacional 15, a la altura de la colonia Periodista.





La caravana partió precisamente desde las nuevas instalaciones y avanzó por algunas de las principales vialidades de la ciudad, como Ejército Mexicano, Avenida de los Deportes, Leonismo Internacional, Rafael Buelna y Francisco Solís, para después continuar por Bicentenario y avenida El Delfín, hasta regresar nuevamente al punto de partida. Durante el recorrido, el contingente repartió pelotas, termos y volantes con las promociones especiales que estarán vigentes a partir de la apertura de la tienda. sumado a que el primer cliente recibirá como regalo un refrigerador, como parte de las sorpresas preparadas para celebrar la llegada de la nueva sucursal.





