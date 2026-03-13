$!Caravana anuncia apertura de nueva sucursal de Carnes Selectas Nayarit en Mazatlán

MAZATLÁN._ Entre música, regalos y un ambiente de fiesta, la tradicional Caravana del Grupo Carnes Selectas Nayarit recorrió este viernes diversas avenidas de Mazatlán, sorprendiendo a automovilistas y peatones como antesala a la inauguración de su nueva sucursal.
A bordo de pulmonías, tráileres y camionetas rotuladas con la imagen de la empresa, personal realizó un desfile promocional para invitar a los mazatlecos a asistir al corte de listón oficial que se llevará a cabo este sábado, a las 10:00 horas, en su nueva tienda Ejército Mexicano, ubicada sobre la carretera Internacional 15, a la altura de la colonia Periodista.
La caravana partió precisamente desde las nuevas instalaciones y avanzó por algunas de las principales vialidades de la ciudad, como Ejército Mexicano, Avenida de los Deportes, Leonismo Internacional, Rafael Buelna y Francisco Solís, para después continuar por Bicentenario y avenida El Delfín, hasta regresar nuevamente al punto de partida.
Durante el recorrido, el contingente repartió pelotas, termos y volantes con las promociones especiales que estarán vigentes a partir de la apertura de la tienda. sumado a que el primer cliente recibirá como regalo un refrigerador, como parte de las sorpresas preparadas para celebrar la llegada de la nueva sucursal.
Otro de los atractivos que llamó la atención durante la caravana fue la exhibición de una Camioneta JAC Frison último modelo, vehículo que será rifado el próximo domingo entre los clientes, y que fue mostrado durante el recorrido para invitar a la ciudadanía a participar.
Con esta apertura, la tienda ubicada en la avenida Ejército Mexicano se convertirá en la cuarta sucursal de Carnes Selectas Nayarit en Mazatlán y la número 23 de la cadena a nivel nacional, consolidando así su presencia en el mercado y su apuesta por ofrecer productos de calidad a los hogares mazatlecos.