$!Carnes Selectas continúa su expansión e inaugurará su Sucursal 21 en Nayarit

●Será la 4.a sucursal en la ciudad de Tepic

●Ubicada en la zona de mayor crecimiento: La Cantera

Este sábado 06 de diciembre, Carnes Selectas Nayarit abrirá las puertas de su nueva Sucursal #21 en La Cantera, celebrando un fin de semana lleno de promociones exclusivas, música en vivo y el emocionante sorteo de una camioneta último modelo.

Para participar en la rifa, por cada $500 de compra en la nueva sucursal recibirás un boleto, y es indispensable estar presente durante el sorteo del domingo para reclamar el premio.