$!Carnes Selectas continúa su expansión e inaugurará su Sucursal 21 en Nayarit

●Será la 4.a sucursal en la ciudad de Tepic
●Ubicada en la zona de mayor crecimiento: La Cantera
Este sábado 06 de diciembre, Carnes Selectas Nayarit abrirá las puertas de su nueva Sucursal #21 en La Cantera, celebrando un fin de semana lleno de promociones exclusivas, música en vivo y el emocionante sorteo de una camioneta último modelo.
Para participar en la rifa, por cada $500 de compra en la nueva sucursal recibirás un boleto, y es indispensable estar presente durante el sorteo del domingo para reclamar el premio.
La inauguración contará con la presentación de diversas agrupaciones que acompañarán el festejo a lo largo de los dos días, entre ellas: Banda La Matona, El Garrote Musical, Invierno Musical, Kumbia Song, Marea Musical, La Ciclónica, Sonora Dinamita y Banda Móvil.
Además, los asistentes podrán disfrutar precios especiales de apertura, como:
●Bistec Taquero — $129.90/KG
●Carne para Birria — $109.90/KG
●Arrachera Marinada Jamex — $99.90/KG
●Costilla de Cerdo Picada — $49.90/KG
●Espaldilla de Cerdo Fresca — $79.90/KG
●Pierna y Muslo Fresco — $19.90/KG
●Pollo Entero Fresco — $49.90/KG
●Chuleta Ahumada — $69.90/KG
●Queso Gran Reserva — $74.90/KG
●Cartera de Huevo — $49.90/PZA
●Alitas Picositas Bachoco — $29.90/KG
Recapitulando la apertura será el sábado 06 de diciembre con el corte de listón a las 10:00 AM en Av. Villa de León #41, Vistas de la Cantera, Tepic, Nayarit y el cierre del sorteo será el domingo 07 de diciembre. ¡Acompáñanos este fin de semana y vive la inauguración más selecta del año!