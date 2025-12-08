Carnes Selectas Nayarit celebra su nueva sucursal con la entrega de una camioneta en La Cantera

8 de diciembre de 2025 | Tepic, Nayarit.- Carnes Selectas Nayarit celebró con gran éxito la apertura de su Sucursal #21 en La Cantera, durante un fin de semana lleno de promociones, música, actividades especiales y la participación entusiasta de cientos de familias que se reunieron para inaugurar este nuevo espacio.

El sábado, la comunidad disfrutó de una jornada vibrante encabezada por agrupaciones como Banda La Matona, El Garrote Musical, Invierno Musical y Kumbia Song, además de la presencia de proveedores aliados como Embutidos Corona, PAOSA, Queso Navarro, Lácteos Luna, Carnes Fereima, Lácteos Los Abuelos, Maíz Mascorro y Alimentos KonKordia, quienes ofrecieron degustaciones, dinámicas y sorpresas para los asistentes.

El domingo, la celebración continuó con la presentación de Marea Musical, La Ciclónica Sonora Dinamita y Banda Móvil, acompañando las horas finales antes del esperado sorteo de la camioneta.

Durante el evento, el CEO de Carnes Selectas Nayarit, Julián Aguillón Bonilla, dirigió palabras de agradecimiento a los asistentes, colaboradores y proveedores, resaltando la importancia de esta apertura para la empresa y para la comunidad:

“Agradezco profundamente a Dios por permitirnos llegar hasta aquí y a la comunidad de La Cantera por recibirnos con tanto cariño. Hoy celebramos no solo una nueva sucursal, sino el fruto del esfuerzo, la fe y la unidad de muchas personas. Esta tienda representa crecimiento, pero también compromiso: servir con calidad, cercanía y responsabilidad. Gracias por confiar en Carnes Selectas Nayarit; seguiremos trabajando todos los días para estar a la altura de su preferencia.”

Y el día domingo al cierre se realizó el sorteo del premio mayor, donde salió el ganador de la camioneta fue Juan Carlos Veliz, vecino de La Floresta (zona de La Cantera), quien recibió su premio entre aplausos y compartió un mensaje profundamente conmovedor:

“Tengo espondilitis anquilosante; este vehículo me sirve bastante. El que tengo ya apenas andaba, le falta mucha reparación y ya no hay dinero. Entonces esto es lo mejor, excelente. Doy muchas gracias por lo que hace el dueño de Carnes Selectas Nayarit. Me la pude sacar también porque sé que es porque le pedí a mi madre en el cielo, quien me la mandó, pero también gracias al señor Julián por su empresa.”

Carnes Selectas Nayarit agradece profundamente a la comunidad de La Cantera por su cálido recibimiento y por hacer de la apertura de la Sucursal #21 un acontecimiento memorable. Reafirmamos nuestro compromiso con las familias nayaritas, acercando calidad, servicio y nuevas experiencias a cada comunidad.

Asimismo, invitamos a todo el público a disfrutar de nuestro próximo Festival Navideño 2025, una producción especial con L.A. Park, Hijo de L.A. Park, Tinieblas Jr., Alushe, Tao Tao, L.A. Park Jr. y más, acompañados por Tilín y Tolón, Los Patitos Feos y sorpresas únicas. La cita es el domingo 21 de diciembre a las 3:00 PM en Sucursal Nayarabastos. ¡Los esperamos para vivir juntos la magia de la temporada!