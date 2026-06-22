Carnes Selectas Nayarit entrega camioneta en la apertura #25 Rey Nayar y premia a ganadores del sorteo La Parrillada Más Padre

Carnes Selectas Nayarit concluyó con gran éxito la apertura de su sucursal #25 Rey Nayar, un fin de semana lleno de promociones, música en vivo, actividades familiares y la participación de cientos de clientes que nos acompañaron en este importante momento para nuestra empresa.
Como parte de esta celebración, se realizó el gran sorteo de una camioneta último modelo, resultando ganador Juan Arias, vecino de la colonia Puente de San Cayetano. La entrega oficial del premio fue realizada por Jacobo Argüelles, Director General de Carnes Selectas Nayarit, agradeciendo a todos los clientes por su confianza y por formar parte de esta nueva etapa de crecimiento.
Además, durante las actividades del Día del Padre se llevaron a cabo los eventos de La Parrillada Más Padre en las tres zonas de operación de la empresa. Los ganadores fueron Edgar Ramírez, de la colonia Jardines del Valle en Tepic; Miguel Rodríguez de San Vicente en Bahía de Banderas; y Víctor Esparza de la colonia Villa Florida en Mazatlán, quienes recibieron una celebración especial con carne para 30 personas, música en vivo y el servicio de asado por parte de Carnes Selectas Nayarit.