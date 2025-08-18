Carnes Selectas Nayarit inaugura su Sucursal #19 en la Colonia Santa Cecilia, Tepic

Tepic, Nayarit, 17 de agosto de 2025 – Con gran orgullo, Carnes Selectas Nayarit anuncia la apertura de su Sucursal #19 Ejido, ubicada en Calle Ejido #871 esquina con Díaz Ordaz, Colonia Santa Cecilia. Esta apertura marca un hito histórico para la empresa, ya que precisamente en esta zona comenzó un sueño que, con trabajo constante y la confianza de nuestros clientes, hoy se convierte en una historia de éxito y crecimiento.

Durante este evento se vivió un ambiente familiar con promociones exclusivas, música en vivo y la gran rifa de un auto último modelo, que reafirma nuestro compromiso de agradecer la preferencia de la comunidad nayarita.

El gran ganador del vehículo fue Mario Villagrán, un albañil que compartió su emoción al mencionar que en ninguna agencia le habían querido dar la oportunidad de tener un carro, y hoy este sueño se hizo realidad gracias a Carnes Selectas Nayarit.

Por su parte, el CEO y Director General, Julián Aguillón Bonilla, expresó que “todo esto es gracias a Dios; cuando le encomiendas tus proyectos, Él siempre te da las herramientas para salir adelante”.

Este logro representa un paso más en el camino de la expansión de Carnes Selectas Nayarit, que no se detiene aquí. La empresa ya proyecta nuevas aperturas y trabaja en el visionario objetivo de abrir una sucursal en Estados Unidos, llevando la calidad y frescura de nuestros productos a más familias fuera del país.

Además, se avecina un evento que marcará pauta en la región: el Select Fest 2025, una celebración que unirá música, tradición y el sabor que distingue a nuestra marca.

Con esta apertura reafirmamos nuestra misión: estar más cerca de las familias, ofreciendo calidad, frescura y el mejor servicio.