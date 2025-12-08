Carnes Selectas Nayarit inaugura su Sucursal 21 y consolida su expansión en Tepic

Tepic, Nayarit. 6 de diciembre de 2025 - Carnes Selectas Nayarit celebró este sábado la apertura oficial de su Sucursal #21 en La Cantera, marcando un hito más en su crecimiento dentro del estado y convirtiéndose en un punto estratégico para la atención y distribución en la región.

Durante el evento, el CEO de la empresa, Julián Aguillón Bonilla, compartió un mensaje especial ante colaboradores, proveedores, clientes y medios de comunicación:

“En esta unidad el día de hoy, la unidad de distribución ‘La Cantera #21’, quiero decirles que no solo celebramos un crecimiento, celebramos nuestra trascendencia, porque esta unidad de distribución para nosotros no forma solamente y no suma un punto más en nuestro corporativo; significa nuestra capacidad de poder convertir los retos en oportunidades.”

La jornada inaugural reunió a cientos de familias que disfrutaron de un ambiente festivo con la participación de agrupaciones como Banda La Matona, El Garrote Musical, Invierno Musical y Kumbia Song, quienes fueron parte del programa musical de este sábado.

Asimismo, distintos proveedores se unieron a la celebración ofreciendo degustaciones, activaciones y sorpresas para los asistentes, entre ellos:

Corona, PAOSA, Queso Navarro, Lácteos Luna, Carnes Fereima, Lácteos Los Abuelos y Mascorro.

La apertura fue catalogada como un éxito total, con una alta afluencia desde las primeras horas del día y gran entusiasmo por parte de la comunidad, que espera con emoción la rifa de la camioneta, a realizarse mañana domingo como cierre del evento inaugural.

La nueva sucursal está ubicada en Av. Villa de León #41, Vistas de la Cantera, Tepic, Nayarit.

Carnes Selectas Nayarit anunció que esta inauguración es solo el comienzo, pues al finalizar el año se estarán revelando más sorpresas, reafirmando su compromiso de seguir creciendo, generando empleos y ofreciendo productos de calidad con el servicio que caracteriza a la marca agradeciendo a toda la comunidad, proveedores y autoridades por ser parte de este logro, y reitera su misión de continuar acercándose a más familias nayaritas.