$!Carnes Selectas Nayarit llevará el Festival de la Navidad 2025 a Bahía de Banderas, Puerto Vallarta y Tepic

Tepic, Nayarit – 17 de diciembre de 2025 Bahía de Banderas, Puerto Vallarta y Tepic se preparan para vivir la magia del Festival de la Navidad 2025, una serie de eventos gratuitos organizados por Carnes Selectas Nayarit, pensados para celebrar la temporada decembrina en un ambiente completamente familiar. La gira navideña arrancará este jueves 18 de diciembre en Bahía de Banderas, con una gran posada en la Plaza de San José del Valle, a partir de las 5:00 PM, donde el público podrá disfrutar del MAGISHOW NAVIDEÑO de LOGA Entretenimiento, personajes infantiles, regalos y muchas sorpresas.

La celebración continuará el viernes 19 de diciembre en Puerto Vallarta, en La Lija, con “Renace la Magia – Villa y Feria Navideña”, un espacio diseñado para que las familias vivan una tarde llena de espectáculos, ambiente navideño, donde Carnes Selectas Nayarit llevará también el MAGISHOW NAVIDEÑO de LOGA Entretenimiento. Finalmente, el domingo 21 de diciembre, el Festival de la Navidad 2025 llegará a Tepic, en Carnes Selectas Nayarit – Sucursal Nayarabastos, desde las 4:00 PM, con una Gran Posada Navideña que incluirá una espectacular función de lucha libre, además de regalos, sorpresas y actividades para toda la familia.