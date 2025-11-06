Carnes Selectas Nayarit presenta el Select Fest 2026

Tepic, Nayarit; 5 de noviembre de 2025.-

Con el entusiasmo que caracteriza a Carnes Selectas Nayarit, se anuncia la llegada del Select Fest 2026, una nueva edición del festival que se ha convertido en uno de los encuentros más esperados por los amantes de la música regional mexicana.

El evento se celebrará el sábado 10 de enero de 2026, en el emblemático Lienzo Charro Nicolás Echevarría, ubicado en Santiago Ixcuintla, Nayarit, a partir de las 5:00 de la tarde.

Esta gran fiesta reunirá a reconocidas agrupaciones como Grupo Laberinto, Banda Cohuich, Invierno Musical, Banda La Matona, Banda Rancho Grande, Kumbia Song, Grupo G7, Estigma Norteño y Alto Porte, garantizando una noche llena de energía, talento y tradición.

Como parte de la dinámica oficial, por cada $500 pesos de compra en productos de Carnes Selectas Nayarit, los clientes podrán obtener un boleto completamente gratis para asistir al festival.

Los boletos estarán disponibles a partir del jueves 13 de noviembre de 2025, en las sucursales de Santiago Ixcuintla, Villa Hidalgo, Tepic y Xalisco.

Con esta nueva edición, Carnes Selectas Nayarit reafirma su compromiso con las familias y comunidades de la región, promoviendo el entretenimiento familiar, el orgullo nayarita y la convivencia a través de eventos que reflejan el espíritu y los valores de la marca.

El Select Fest 2026 simboliza la unión entre la música, la tradición y la calidad que distingue a Los Expertos en Carnes, consolidando un espacio donde la gente se reúne para disfrutar, celebrar y compartir momentos inolvidables.

Como parte de su crecimiento y cercanía con los consumidores, Carnes Selectas Nayarit anuncia con orgullo que próximamente abrirá su sucursal número 21 en La Cantera, Tepic, continuando con su expansión y compromiso de llevar calidad, sabor y frescura a más hogares nayaritas.