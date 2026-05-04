Carnes Selectas Nayarit regala camioneta en su apertura número 24 celebrando 11 años de trayectoria

En el marco de su 11° aniversario, Carnes Selectas Nayarit celebró la apertura de su sucursal número 24, México, con un evento especial que reunió a miles de personas en un ambiente familiar lleno de promociones, música en vivo y diversas dinámicas. Como parte de esta gran celebración, se llevó a cabo el sorteo de una camioneta último modelo, resultando ganadora Raquel Zavala, quien participó durante el fin de semana de apertura.

El CEO, Julián Aguillón Bonilla, agradeció la confianza y preferencia de los clientes a lo largo de estos 11 años, destacando que este logro representa más que una nueva sucursal: es una prueba del crecimiento, esfuerzo y compromiso que han consolidado a la empresa como una marca en constante expansión. Con esta apertura, Carnes Selectas Nayarit reafirma su visión de seguir creciendo y fortaleciendo su presencia, llevando calidad, sabor y frescura cada vez a más personas.