Carnes Selectas Nayarit regalará una camioneta en Ixtlán del Río

Tepic, Nayarit, a 26 de enero de 2026. — Carnes Selectas Nayarit continúa su crecimiento con la apertura de su Sucursal número 22 en Ixtlán del Río, celebrando este acontecimiento con un evento especial para las familias del municipio.

La inauguración se realizará los días 14 y 15 de febrero, con promociones exclusivas por apertura, ambiente familiar, música en vivo y regalos, además del sorteo de una camioneta último modelo.

Para participar, por cada $500 pesos de compra los clientes recibirán un boleto acumulable. La rifa se llevará a cabo el domingo 15 de febrero, y la persona ganadora deberá estar presente para reclamar su premio.

La sucursal está ubicada en Av. Jacarandas #616, esquina con Calle Almendros, Fraccionamiento Los Arcos, en Ixtlán del Río. Con esta apertura, Carnes Selectas Nayarit reafirma su expansión, consolidando su presencia en Nayarit, Jalisco y Sinaloa y anunciando la llegada de nuevas sucursales próximamente.