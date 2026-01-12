$!Carnes Selectas Nayarit reúne a miles de asistentes en el Select Fest 2026 en Santiago Ixcuintla

10 de enero de 2026 – Santiago Ixcuintla. Carnes Selectas Nayarit llevó a cabo con gran éxito el Select Fest 2026, realizado en el Lienzo Charro Nicolás Echevarría de Santiago Ixcuintla, reuniendo a miles de asistentes en una jornada llena de música, tradición y ambiente familiar.

El evento contó con un gran jaripeo y presentaciones en vivo de Grupo Laberinto, Banda Cohuich, Estigma Norteño, Invierno Musical, Kumbia Song, Banda Rancho Grande, Banda La Matona, Grupo G7, Alto Porte y Triple Esencia, consolidando al Select Fest como uno de los festivales más importantes impulsados por la marca.

Durante el festival, el público disfrutó de una producción pensada para ofrecer una experiencia completa, reafirmando el compromiso de Carnes Selectas Nayarit con sus clientes y con la comunidad.

Como parte de su crecimiento y expansión, Carnes Selectas Nayarit continuará fortaleciendo su presencia en la región y anuncia que próximamente se estarán realizando más eventos, llevando esta experiencia a nuevas sedes y acercando la marca a más familias.

Carnes Selectas Nayarit agradece profundamente la asistencia del público, el apoyo de los medios de comunicación y la participación de todos los artistas y colaboradores que hicieron posible el Select Fest 2026.