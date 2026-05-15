$!Casa 46: el sabor que necesitas probar

MAZATLÁN._ Casa 46 rompe esquemas con su nuevo concepto de desayunos. Bajo la dirección del chef Carlos Contreras, el restaurante extiende su hospitalidad a las mañanas y busca sorprender con desayunos que combinan la frescura de los ingredientes locales con recetas que reconfortan al paladar. Con el eslogan de “Cocina de Familia”, el menú de Casa 46 conjunta la trayectoria del chef Carlos Contreras en cada platillo. Desde su niñez entre los sabores y olores de Oaxaca, hasta su paso por Los Cabos y la Ciudad de México.

“La experiencia a través del tiempo con la gente que me ha rodeado, que han sido muy buenos maestros, ha dado muy buenos resultados. Y ese resultado se está dando en cada platillo ahorita en Casa 46”, compartió Carlos Contreras.

Desayunos creativos y sabrosos

Un platillo que inicialmente generó dudas por su audacia, pero ha logrado una buena respuesta, es la Pizza con Chilaquiles de Birria. Complementada con aguacate y salsa verde tatemada, es una innovadora delicia.

Otro de los protagonistas del Menú de Desayunos son los Huevos Rotos, que consisten en unos huevos tiernos montados sobre papas a la francesa, jamón serrano, aceite de trufa y queso parmesano. También está el Chile Poblano, relleno con pollo, queso y elote, envuelto en pan brioche con salsa poblana.

Para los de paladar dulce, la opción favorita son los HotCakes, con un perfil de sabor complejo, pues tienen crema de chocolate blanco con cardamomo y frutos rojos.

Los desayunos de Casa 46 se pueden disfrutar de miércoles a domingo, en un horario de 8:00 a 13:00 horas, en un espacio que se distingue por su comodidad y estética.

Calidad y frescura garantizada

Los platillos de Casa 46 destacan por sus ingredientes, que poseen calidad y frescura, a la vez que ostentan un toque diferente. “Nuestro restaurante se abre a las 6 de la tarde y aquí tenemos cocineros desde las 7 de la mañana que están preparando salsas, aderezos, que están preparando purés. Entonces lo que tú comes se preparó en el día”, aseguró Carlos Contreras.

Para quienes visitan el restaurante durante la noche, Casa 46 ofrece un menú de cenas sumamente variado que resalta los productos del mar y la tierra. Entre las opciones para compartir se encuentran el Guacamole Mar y Tierra, acompañado de chicharrón crujiente de pulpo y rib eye con tortillas hechas al momento, o el Tiradito de Atún con pico de gallo, jícama y chile serrano. La carta de cenas también incluye platillos como: ●Tacos de Lengua, con salsas de la casa y tortillas. ●Chimichangas rellenas de estofado de jaiba sobre una base de frijoles puercos, salsa de anguila y queso fresco. ●Pollo Garnachero servido con papas confitadas, salsa de chile chipotle y verduras encurtidas. ●Parrillada 46, que integra chistorra, arrachera, camarón, pulpo y chile Anaheim rellenos de queso y chorizo, para quienes buscan una opción llenadera.

La experiencia completa

Aun cuando la propuesta gastronómica de Casa 46 es impresionante, no es el único atractivo del restaurante. El local, que antes solía ser un museo, se localiza en pleno Centro Histórico de la ciudad, una zona que rebosa historia y cultura. La decoración denota sus raíces. Actualmente, cuenta con dos salones, una cava y una de las vistas más privilegiadas de la Plazuela Machado.







Además, es ideal para resguardarse del calor porteño, pues posee aire acondicionado, precios accesibles y servicio de estacionamiento.

Propuestas diferentes

Casa 46 siempre busca mejorar. Es por eso que, cada temporada, introduce nuevas opciones para maravillar a quienes lo visitan. En esta línea, el chef Carlos Contreras adelantó que próximamente implementarán los “Jueves de chilaquiles” con seis variedades distintas, incluyendo versiones con camarón, así como la inclusión de pozole y menudo para los domingos.

“Casa 46 está catalogado como un restaurante de cenas, pero dense la oportunidad de venir a tomar un café en la mañana con nosotros, a probar nuestros hotcakes, a probar nuestros platillos propuesta; les aseguro que les van a encantar”, dijo Contreras. “Y en la tarde, pues también vénganse a compartir en familia, a disfrutar de la vista de la Plazuela Machado, de un buen vino y un buen platillo por la tarde”.

Horario

Desayunos: Miércoles a domingo, de 8:00 a 13:00 horas. Cenas: Martes a domingo de 18:00 a 23:00 horas.

Dirección

Calle Constitución #79, Centro Histórico, Mazatlán.

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