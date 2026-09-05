$!Casa Ley celebra 72 años con sus clientes en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un pastel de 12 metros de largo y en compañía de sus clientes, Casa Ley celebró su 72 aniversario en la explanada principal de la sucursal Plaza Ley El Mar, donde familias de Mazatlán y habitantes de las rancherías cercanas se dieron cita para compartir el festejo.

Eleazar Díaz Aguirre, gerente de Plaza Ley El Mar, señaló que esta celebración se realiza año con año como una forma de agradecer a los consumidores la preferencia que han mantenido hacia la empresa.

“Estamos festejando el 72 años de Casa Ley. Año con año, con esta festividad del pastel de 12 metros, retribuimos algo un poco de lo que los clientes han contribuido tanto a la empresa”, comentó.

El tradicional pastel, explicó, se prepara de acuerdo con las dimensiones y características de cada sucursal.

En las tiendas de mayor tamaño se ofrece un pastel de hasta 12 metros, mientras que en las sucursales pequeñas se realiza uno de menor dimensión.