$!Casa Ley celebra 72 años con sus clientes en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un pastel de 12 metros de largo y en compañía de sus clientes, Casa Ley celebró su 72 aniversario en la explanada principal de la sucursal Plaza Ley El Mar, donde familias de Mazatlán y habitantes de las rancherías cercanas se dieron cita para compartir el festejo.
Eleazar Díaz Aguirre, gerente de Plaza Ley El Mar, señaló que esta celebración se realiza año con año como una forma de agradecer a los consumidores la preferencia que han mantenido hacia la empresa.
“Estamos festejando el 72 años de Casa Ley. Año con año, con esta festividad del pastel de 12 metros, retribuimos algo un poco de lo que los clientes han contribuido tanto a la empresa”, comentó.
El tradicional pastel, explicó, se prepara de acuerdo con las dimensiones y características de cada sucursal.
En las tiendas de mayor tamaño se ofrece un pastel de hasta 12 metros, mientras que en las sucursales pequeñas se realiza uno de menor dimensión.
En Plaza Ley El Mar, la celebración congregó aproximadamente a 400 personas durante la repartición del pastel, aunque la asistencia continuó conforme se corrió la voz entre los consumidores.
“Tenemos como unas 300 a 400 personas, pero igual ahorita siguen viniendo, se pasa la voz y siguen llegando también”, mencionó.
La sucursal tiene además una particularidad por su ubicación, pues recibe de manera frecuente a clientes que viven en las rancherías y comunidades ubicadas en los alrededores de Mazatlán, quienes acuden a realizar sus compras en esta tienda.
Y como parte de la celebración del aniversario, Casa Ley preparó una serie de promociones especiales para sus clientes; habrá ofertas que estarán vigentes durante todo septiembre y algunas continuarán hasta principios de octubre.
“Tenemos muchas ofertas, tenemos 3 por 2, 2 por 1 en diferentes artículos, 4 por 2, precios atractivos en diferentes artículos y también tenemos diferente tipo de eventos, regalías, más que nada, y principalmente la atracción del cliente para que venga a nuestras tiendas”, indicó el gerente.
Díaz Aguirre agregó que las promociones alusivas al 72 aniversario buscan consentir a los consumidores y agradecer la fidelidad que han mantenido con la cadena.
Durante el festejo también se reconoció la trayectoria de trabajadores que han dedicado parte de su vida laboral a Casa Ley.
Los reconocimientos se entregan por 15, 20, 25 y hasta 35 años de servicio.
En esta ocasión, Díaz Aguirre entregó un pin a Esther Martínez por 15 años de trabajo y una medalla a Manuel Inzunza, quien cumplió 35 años de servicio.
“Se reconoce principalmente la lealtad y el trabajo que ha tenido en la empresa”, explicó.
El gerente destacó que, aunque los colaboradores forman una parte importante de la celebración, el pastel tiene como principal objetivo compartir con los clientes.
Para elaborar el pastel participaron trabajadores de otras sucursales, el panadero de Plaza Ley El Mar y un técnico de Rich’s, quienes colaboraron en la preparación del postre que posteriormente fue compartido entre los asistentes.
Con esta celebración, Casa Ley conmemoró 72 años de historia acompañada por sus clientes, mientras mantiene durante las próximas semanas una serie de promociones para agradecer su preferencia.