$!Casa Ley celebra su aniversario número 71 compartiendo pastel con la comunidad en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con su ya tradicional pastel gigante en la Plaza Ley del Mar, Casa Ley celebró este 6 de septiembre su 71 aniversario, reafirmando su compromiso con las familias sinaloenses. Como cada año, el evento reunió a decenas de clientes, empleados y vecinos de la zona y de distintas comunidades de Mazatlán, quienes generalmente acuden a esa sucursal.

Los presentes disfrutaron de una tarde festiva organizada por la empresa, en la cual se repartió un pastel de 12 metros de vainilla y chocolate, elaborado por personal de la tienda. El gerente de la sucursal, Eleazar Díaz Aguirre, informó que como parte del aniversario se aplicarán ofertas especiales en todos los departamentos, desde abarrotes, frutas y verduras hasta carnes y salchichonería.

Durante el evento, representantes de Casa Ley agradecieron a la comunidad por su preferencia a lo largo de más de siete décadas. “Estamos de aniversario, es el 71 aniversario, dentro de la tienda habrá ofertas en todos los departamentos, en abarrotes, verduras, carnes, salchichonería, habrá promociones de 3x2, 4x2, una de las ofertas más atractivas es en la venta de galletas, que hay muchas promociones”, explicó. “Hay mucha variedad, y es aprovechar más que nada las ofertas que estarán todo este mes de septiembre y el mes de octubre, tienen algunas variaciones, pueden continuar todo el mes, o algunas ofertas son por semanas, pero hay muchas”.

Casa Ley fue fundada en 1954 por Juan Ley Fong en Culiacán, Sinaloa, y desde entonces ha expandido su presencia a lo largo del País, manteniéndose fiel a sus valores de servicio, calidad y cercanía con la comunidad. Con esta celebración, Casa Ley no solo conmemora su pasado, sino que también mira hacia el futuro, comprometiéndose con seguir siendo parte esencial del día a día de miles de familias mexicanas.