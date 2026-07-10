$!Casa Ley entrega premio mayor de Lotto Ley, en el 20 aniversario del sorteo

Cuando Brandon Ávila, joven de 27 años originario de la Ciudad de México, estaba de vacaciones en el puerto, acudió a Ley Bicentenario por unas cervezas y una hielera. Al ver que le sobraba cambio, decidió adquirir un boleto del raspadito Lotto Ley. Cuál fue su sorpresa al raspar el boleto y descubrirse ganador de medio millón de pesos, mismos que le fueron entregados el viernes 10 de julio de 2026, a las 10:30 horas.

MAZATLÁN._ En el marco del vigésimo aniversario de Lotto Ley, Casa Ley hizo entrega del premio mayor que asciende a 500 mil pesos. El afortunado ganador fue Brandon Ávila, quien compró su boleto en Ley Plaza Bicentenario de Mazatlán, misma sucursal que fue escenario de la entrega del premio.

Sobre lo que sentía al ganar el premio, expresó: “Claramente me siento bien, alegre. Hay veces que no lo crees, porque por expectativas de la vida nunca me creía que me iba a ganar algo así. Pero pues soy de la idea de si lo crees lo creas y al final del día pues sí, qué padre”.

Fueron testigos de la entrega del premio José de Jesús Rivas López, interventor de Gobernación; Lorena Ruiz Valencia, gerente anfitriona de Ley Paseo Bicentenario; Alexander Rubio, coordinador de Lotto Ley; Ana Cecilia Riestra, Gerente de publicidad y relaciones públicas de Casa Ley; y Moisés Djaddah, representante de DIF Cananea.

Ana Cecilia Riestra mencionó que este sorteo es un rascadito con el que con tan solo $15 pesos compras tu boleto en cualquiera de las cajas de sus 300 sucursales, raspas, y tienes la oportunidad de ganar.

“El sorteo dura prácticamente entre 10 y 12 meses. Cada sorteo tiene 15 millones de pesos en premios; entre un reintegro, un boleto, dos boletos y ya los premios en efectivo van de $100, $500, $20 mil y hasta $500 mil pesos”, dijo Riestra.