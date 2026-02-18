$!Casa Ley resuelve la Cuaresma

En esta época de Cuaresma, Casa Ley tiene los mejores ingredientes para acompañarte en la mesa. Desde enlatados y alimentos del mar hasta frutas y verduras, acude a sus pasillos y llévate tu despensa completa en un solo lugar. Casa Ley se destaca por ser la cadena de supermercados líder en el norte de México, gracias a que le ofrece a sus clientes tradición, variedad y el mejor precio. Para que cocinar rico no te salga caro, en esta Cuaresma aprovecha sus precios bajos en productos básicos.

Comida para toda la semana

Una suculenta Sopa de Verduras es ideal para cualquier ocasión. Para realizarla, puedes llevarte todo tipo de ingredientes: Papá, Tomate, Zanahoria, Coliflor, Repollo, Apio, Cebolla y mucho más. ¿La buena noticia? ¡Todo lo encuentras en Casa Ley!

En el plato fuerte, el Pescado Empanizado nunca falla. En Ley tienes la Mojarra, la Tilapia y la Lisa más frescas para tu hogar. Y las puedes acompañar con una Crema de Champiñones; ¡en Ley los encuentras listos para cocinar!

Si quieres darle variedad, también puedes cocinar unos Tacos de Pescado, sazonados con una rica Salsa y Aguacate, o un Pescado a la Plancha acompañado de Arroz. También está el Marlín en escabeche que, con unos Frijolitos, es un manjar.

En Ley también te puedes llevar Camarones, Pulpo y Calamar de la mejor calidad: todo para elaborar un delicioso y picante Aguachile que encantará a cada miembro de tu familia por igual. En Casa Ley tienes frescura garantizada.

Opciones rápidas

El tiempo es corto. Pasarlo en familia es preferible a hacerlo metido en la cocina. Por eso, Ley también te ofrece una amplia variedad de productos listos para comer, como latas de Ensalada de Verduras y paquetes con Arroz y Frijoles, perfectos para complementar.

Para las prisas, recurre al Atún. Casa Ley lo tiene en todas sus presentaciones. Puedes comer Ceviche de Atún, Ensalada de Atún o Pasta con Atún. Todo es rápido y fácil de realizar, además de nutritivo.



