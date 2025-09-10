$!Celebra Casa Ley 71 años de servicio

Este septiembre, Casa Ley está de manteles largos al cumplir 71 años de formar parte de tu despensa favorita. Con la tradición de los mejores precios, durante septiembre y octubre tendrá ofertas especiales en frutas y verduras, abarrotes, carnes, salchichonería, y muchos más. ¡Te puedes llevar productos seleccionados al 3x2 o con hasta un 30% de descuento!

Historia

Don Juan Ley Fong fue un inmigrante chino que estableció los cimientos de Casa Ley, la cadena de supermercados líder en el Noroeste de México. En septiembre de 1954, adquirió un pequeño establecimiento en el centro de Culiacán, y así fue como nació tu tienda Ley.

Fue sucedido por su hijo, Juan Manuel Ley, quien se encargó de darle vida a la empresa, transformarla en supermercados, y expandirla por la región. Un momento de vital importancia llegó en 1981, cuando Ley firmó un acuerdo comercial con la cadena estadounidense Safeway. Así, ganó nuevos fondos y el soporte necesario para saltar hacia la modernidad y competir con las grandes compañías de la industria. Ahora, Ley es una empresa moderna en constante evolución.

Tarjeta Privilegia, Tu Súper a Domicilio y más

Una de las mejores cosas de Ley es su Programa Privilegia, que premia la lealtad de sus clientes. Al utilizarla, obtienes grandes beneficios.

Tu Tarjeta Privilegia te permite pagar menos en despensa, limpieza y mucho más. Solo necesitas presentar el plástico o número de teléfono en caja. ¡Es momento de ahorrar en grande al canjear tus puntos! Además, puedes recibir tu despensa en casa al comprar en Tu Súper a Domicilio. Lo puedes hacer a través de la página tusuper.casaley.com.mx, o de la app de Casa Ley. Solo tienes que escoger tus artículos, pagar ¡y listo! Te llegarán a la dirección proporcionada. Por si fuera poco, Casa Ley siempre cuenta con Promociones en la forma de dinámicas en las que puedes participar y ganar fácilmente.