$!¡Celebra el Grito de Independencia con Casa Ley!

Casa Ley tiene todo lo que necesitas para dar el Grito de Independencia con alegría y tradición. Desde botanas y bebidas hasta banderas y trajes, ¡en Ley encuentras todo en un solo lugar! Como uno de los supermercados más importantes del norte de México, Casa Ley siempre le brinda a sus clientes calidad y frescura. Arma tu noche mexicana con las mejores cosas a los mejores precios que solo Ley te ofrece.

El sabor de la independencia

Porque en estas fiestas patrias, el verdadero sabor de México se comparte en familia, corre a tu tienda Ley y compra todos los ingredientes para tener una noche mexicana espectacular, ¡ahorrando! Llévate unos Refrescos bien fríos y unas Sabritas llenas de sabor. ¡Son el combo perfecto para celebrar! También están las Salchichas y los Cacahuates, botanas ideales para dar un grito muy mexicano.

En el área de Frutas y Verduras, llévate unos ricos Aguacates para disfrutar de un cremoso guacamole. También Tomates, Cebolla y Chiles, para que elabores una rica salsita y otros antojitos mexicanos. Para la taquiza, no dejes de pasar por el área de Carnes, que no pueden faltar en una buena parrillada.

Además, Ley te ofrece una variedad de Panes y otros deliciosos Postres para que cierres la noche con dulzura.

Luce el orgullo nacional

La fiesta no solo se vive en la mesa, sino también en el corazón y en los colores de la nación. Las Banderas de México son emblemáticas por su belleza. El verde simboliza la esperanza del pueblo, el blanco la unidad, y el rojo la sangre que derramaron los héroes por la Patria. En Ley, puedes adquirir una amplia variedad de banderas oficiales de México. Desde grandes para exterior, hasta pequeñas de mano y de sobremesa. ¡Llena tu casa con el espíritu mexicano!

De igual forma, puedes llevarte un Paliacate, elemento esencial que le aporta estilo y versatilidad a tu look. ¡Y accesorios para todos los gustos! Collares, Moños y Diademas para que representes la identidad nacional como nunca.

Los Sombreros, con su diseño tradicional y detalles en colores vibrantes, son perfectos para destacar en la fiesta. Por otro lado, los Trajes típicos regionales, tanto para hombre como para mujer, muestran que llevas a México en la piel.