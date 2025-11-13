Celebra el Mazatlán Internacional Center 16 años de operaciones

El Mazatlán International Center está celebrando sus primeros 16 años de historia, a través de los cuales ha llevado al puerto a contar con un recinto considerado como de los mejores de América Latina para congresos y convenciones.

El Mazatlán International Center cumple un aniversario más y lo celebran con misa, pastel y actividades.

Reconocido por sexta ocasión en el “Top 10 Convention & Exhibition Centers México 2025” como el recinto innovador, moderno y con tecnología de vanguardia para exposiciones, conferencias y centro de negocios para importantes eventos nacionales, se encuentra de festejo por su aniversario 16, destacó José Alberto Ureña, su director general.

”Este logro es un orgullo para Sinaloa y refleja el trabajo profesional y el compromiso del Mazatlán International Center con la organización de convenciones, eventos y exposiciones”, afirmó.

Y es que el Mazatlán International Center fue seleccionado por sexta ocasión como uno de los 10 mejores del país, según los resultados de la encuesta 2025 de MDC The Event Planner’s Magazine, realizada entre julio y agosto de 2025 entre un universo de 95 mil lectores y 18 mil suscriptores del medio más importante de la industria en Latinoamérica, con 28 años de trayectoria.

De acuerdo con información de Sectur Sinaloa de enero a junio de 2025, Sinaloa registró 70 eventos de congresos y convenciones, con 121 mil 266 asistentes y una derrama económica estimada de 2 millones 524 mil 831 pesos.

De estos, Mazatlán concentró 47 eventos y más de 2 mil 492 millones de pesos en derrama económica para toda la cadena de servicios turísticos que atienden a los congresistas con una sola marca que se llama Mazatlán.

La distinción obtenida, reflejan el hit marcado por todo un equipo de trabajo para mantener en excelente estado físico sus áreas, las facilidades para discapacitados, áreas de carga y descarga, para autobuses de pasajeros, la tecnología y servicios (telefonía, internet, audiovisuales, electricidad, equipos de cómputo, agua y drenaje, maquinaria, servicios médicos, limpieza, seguridad), áreas para la promoción de los eventos, capacidad en estacionamiento y número de eventos llevados a cabo en el año, así como los 18 salones divisibles.

También es reconocida su área de alimentos y bebidas y alimentos para comensales, servicio de banquetes, calidad y presentación de alimentos, atención de capitanes y meseros y capacidad de respuesta en montajes, entre otros puntos.

El Centro de Convenciones se encuentra estratégicamente ubicado en la Marina Mazatlán, en el corazón de la zona turística, a pocos minutos de la Zona Dorada, de Cerritos y del Nuevo Mazatlán.