Celebra Icami Noroeste su 52 Aniversario

Con motivo de su 52 Aniversario, el Centro de Información y Perfeccionamiento Directivo Icami Noroeste, realizó un evento especial, reuniendo a exitosos emprendedores con la charla Crecer o Reinventarse: Retos, decisiones y nuevos canales para llevar una empresa al siguiente nivel. Luis Ariel Encinas Becerra, director general de Icami Noroeste, compartió que cada aniversario de la institución se realiza un magno evento, esta vez con la presencia de la doctora Silvia Cacho, maestra en el área de comercialización en Icami y dos emprendedores de Jalisco, Billy Orozco y Óscar Benavides, quienes compartieron su experiencia en la creación, desarrollo, retos y logros de su empresa llamada Gümmy Life.

Óscar Benavides, Luis Ariel Encinas, Silvia Cacho y Billy Orozco.

“La idea es ilustrar a los presentes ese momento al que llegan las empresas cuando se sienten topadas, alcanzando un importante crecimiento, donde ya no alcanzan tus recursos personales, humanos, técnicos o económicos, para ayudar a decidir qué sigue, cómo sostener el negocio para hacerlo crecer”, detalló Encinas Becerra.

Ángel Rodríguez y Carmina Godoy.

Willy Acosta y Gabriel Salazar

Dicho panel, buscará dar una respuesta a esta disyuntivas, a través de la experiencia de la maestra Silvia Cacho, y de la propia de los dos emprendedores invitados. A la charla se dieron cita empresarios, dueños de negocios, directivos, a los participantes que actualmente están tomando sus programas, así como a egresados y público en general.

Debra Aldama, Alejandra Bernal y Érika Marcela Hernández.

“Celebrar hoy 52 años no ha sido fácil, sostenerse durante más de cinco décadas ha sido todo un desafío, pero aún así, nos sentimos muy orgullosos, tenemos miles de egresados, y creo firmemente como directivo, y egresado de Icami, que nosotros hacemos mucho bien a las personas, a las empresas, a la sociedad, creemos que si cambiamos a los directivos, cambiamos a todo su entorno, tanto laboral como familiar”.

Wendy Camacho, Obdulia Luque y Gabriel Valdez.

Carlos Encinas, Marco Tapia y Luis Ariel Encinas.

Encinas Becerra subrayó que los principales logros en estos 52 años, tienen que ver principalmente, el haber formado a muchos empresarios fuertes de Sinaloa, en su etapa temprana, hasta convertirse en importantes líderes eficientes en sus empresas.

Ana Paola López, Enrique Escalante, Humberto López y Adrián Montaño.

“Con este aniversario también queremos decir gracias, gracias por confiar en nosotros. La fórmula de Icami es única e irrepetible, tenemos grandes maestros, por ello, les pido que sigan confiando en ellos”, resaltó el director general. Icami Noroeste actualmente tiene presencia en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Ciudad Obregón, Hermosillo, Mexicali y Tijuana, y a nivel nacional, está ubicado en todo el país.