Celebra Mueblería Valdez Baluarte 50 años de crecer a su lado

Hablar de Mueblerías Valdez Baluarte, es reconocer a una empresa 100 por ciento mexicana, sinaloense, que desde sus orígenes, se ha enfocado a crear muebles que no solo embellecieran los hogares, sino que se convirtieran en parte de las memorias especiales de las familias, celebrando ya 50 años de historia. Más de cinco décadas de una empresa familiar que vio sus inicios en el Rosario, Sinaloa, así lo cuenta Fernando Valdez Ayón, director de crédito y cobranza de Valdez Baluarte, quien aquí comparte el significado que tiene para él, celebrar más de cinco décadas de existencia. “Estamos orgullosos, felices de poder haber alcanzado este logro como empresa, festejo para el que estamos preparando muchas sorpresas, actividades para todos nuestros clientes, a quienes agradecemos su apoyo”, destacó Valdez Ayón.

Actualmente Valdez Baluarte cuenta con presencia en Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Detalló que Valdez Baluarte comenzó su historia hace más de 50 años, por su abuela Enedina Aguilar de Valdez, en el Rosario, en los 70, sumándose después dos de sus hijos Fernando y Gustavo Valdez, siendo el segundo quien se encargara de la fabricación de los muebles, comenzado como carpintero, para después comercializarlos, naciendo así en 1975, lo que ya se conoce como Mueblería Valdez Baluarte. “Ya como negocio empezamos en la zona de Eldorado donde se abre la primera tienda, luego en Pueblos Unidos, Quilá, incorporándose después, dos pilares importantes para el negocio, Enrique y Francisco Valdez Moreno, ambos sobrinos, quienes con el acompañamiento de mi padre Gustavo y mi tío Fernando, da comienzo a la expansión”, detalló. Buscando la expansión Recalcó que sus inicios fueron con mucho esfuerzo y dedicación, atributos que considera han marcado su éxito como empresa, aunado a un pensamiento familiar de siempre estar invirtiendo en el crecimiento e innovación de la marca, buscando siempre a los mejores proveedores, y todo esto se debe gracias al excelente trabajo que se ha hecho por parte de la familia.

Actualmente, la empresa sinaloense cuenta con 60 sucursales.

“Si algo distingue a Valdez Baluarte a lo largo de 50 años, es que siempre ha sido una empresa cercana a la gente, enfocándose en ese cliente que nosotros consideramos ha sido descuidado, a aquellos que muy difícilmente pueden acceder a un crédito, que son rechazados incluso por la competencia, y hoy vemos con mucho gusto como la gente es muy agradecida por la confianza que se les ha otorgado, y así poder acceder a los muebles que ellos necesitan para su bienestar”. Valdez Ayón recordó que al principio, sólo vendían el mueble tradicional de concordia, fabricado por ellos, sin existir aún importaciones de otros lados como lo hay hoy en día, hasta emigrar a otras categorías como la línea blanca, agregando posteriormente las áreas de electrónica, electrodomésticos, hasta llegar a los acumuladores y motocicletas, entre otras. “El crecimiento de Valdez Baluarte sucedió muy rápido, gracias a ese “chip” emprendedor de mi padre y el trabajo de los sobrinos, tras abrir las primeras tiendas, a los dos o tres años se abrieron muchas más, porque ese era el objetivo crecer, contando ya con un importante número de tiendas en el estado”.

Fernando detalló que abrirán nuevas sucursales en Hermosillo y Durango.