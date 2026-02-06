$!¡Celebra San Valentín en Casa Ley!

Porque el amor está en los pequeños detalles que se disfrutan en grande, en este Día del Amor y la Amistad, aprovecha los Ahorros de Corazón que Casa Ley tiene para ti. Casa Ley destaca por ser uno de los supermercados más importantes del norte de México, pues siempre le brinda a sus clientes calidad y precios bajos. Desde intensos vinos hasta cremosos chocolates y opciones saludables, en Ley encuentras todo para crear recuerdos inolvidables.

Ideas saludables para compartir momentos especiales

El amor también se vive en la mesa y en los instantes compartidos. Sorprende a tu ser querido con una cena fácil y saludable, hecha con los ingredientes más frescos de Casa Ley. Una buena idea es elaborar una ensalada con Pechuga de Pollo, diversos Vegetales, Vinagreta y Crutones que encuentras rápidamente en tu sucursal Ley más cercana.

Además, elabora una riquísima Tabla de Quesos. En Casa Ley, encuentras todos los elementos en un solo lugar y a los mejores precios. Puedes incluir los quesos de tu preferencia (con dos o tres tipos de diferente textura o color son suficientes), jamón, salami, y nueces o almendras.

Dale un aire elegante a la velada con un buen Vino. ¡En Ley tienes muchas opciones de donde escoger!

Regalos con amor

Ahorrar también es un acto de amor. En Casa Ley tienes cientos de alternativas para demostrar tu afecto.

Los Chocolates son los preferidos de todos. Casa Ley ofrece diversidad de marcas a precios increíbles. Los hay con leche, amargos o blancos; con nuez, avellana o cacahuate. No dejes de dar un obsequio envuelto en dulzura.

Para agregar un toque de ternura, regala Peluches, Flores, Tazas y más detalles que gritan “te quiero” sin necesidad de palabras. Del Departamento de Panadería te puedes llevar una Concha especial en forma de corazón, Cortadillos de temporada y Donas decoradas de San Valentín, que saben tan increíble como se ven. ¡No dejes de probarlas!