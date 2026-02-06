HUB Negocios

¡Celebra San Valentín en Casa Ley!

CONTENIDO EXTERNO | Estefany López |
06/02/2026 10:06
06/02/2026 10:06

Porque el amor está en los pequeños detalles que se disfrutan en grande, en este Día del Amor y la Amistad, aprovecha los Ahorros de Corazón que Casa Ley tiene para ti.

Casa Ley destaca por ser uno de los supermercados más importantes del norte de México, pues siempre le brinda a sus clientes calidad y precios bajos. Desde intensos vinos hasta cremosos chocolates y opciones saludables, en Ley encuentras todo para crear recuerdos inolvidables.

Ideas saludables para compartir momentos especiales

El amor también se vive en la mesa y en los instantes compartidos. Sorprende a tu ser querido con una cena fácil y saludable, hecha con los ingredientes más frescos de Casa Ley.

Una buena idea es elaborar una ensalada con Pechuga de Pollo, diversos Vegetales, Vinagreta y Crutones que encuentras rápidamente en tu sucursal Ley más cercana.

$!¡Celebra San Valentín en Casa Ley!

Además, elabora una riquísima Tabla de Quesos. En Casa Ley, encuentras todos los elementos en un solo lugar y a los mejores precios. Puedes incluir los quesos de tu preferencia (con dos o tres tipos de diferente textura o color son suficientes), jamón, salami, y nueces o almendras.

$!¡Celebra San Valentín en Casa Ley!

Dale un aire elegante a la velada con un buen Vino. ¡En Ley tienes muchas opciones de donde escoger!

$!¡Celebra San Valentín en Casa Ley!

Regalos con amor

Ahorrar también es un acto de amor. En Casa Ley tienes cientos de alternativas para demostrar tu afecto.

$!¡Celebra San Valentín en Casa Ley!

Los Chocolates son los preferidos de todos. Casa Ley ofrece diversidad de marcas a precios increíbles. Los hay con leche, amargos o blancos; con nuez, avellana o cacahuate. No dejes de dar un obsequio envuelto en dulzura.

$!¡Celebra San Valentín en Casa Ley!

Para agregar un toque de ternura, regala Peluches, Flores, Tazas y más detalles que gritan “te quiero” sin necesidad de palabras.

Del Departamento de Panadería te puedes llevar una Concha especial en forma de corazón, Cortadillos de temporada y Donas decoradas de San Valentín, que saben tan increíble como se ven. ¡No dejes de probarlas!

$!¡Celebra San Valentín en Casa Ley!

En Casa Ley encuentras todo para celebrar este Día de San Valentín con mucho amor y precios que cuidan tu bolsillo. ¡Corre a tu tienda Ley favorita y aprovecha las promociones!

#Negocios
#Casa Ley
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube