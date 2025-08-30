$!¡Celebra y Gana con Cimaco!

Cimaco cumple 95 años desde su fundación. Para celebrarlo, le ofrece a sus clientes la oportunidad de ganar miles de premios ¡y hasta un automóvil! Con siete tiendas departamentales y más de 2,000 colaboradores, Cimaco es una de las empresas más importantes del norte de México. Su larga trayectoria refleja el compromiso con brindar calidad y atención a sus clientes. Al ser una compañía que gira en torno a la familia, en este aniversario Cimaco busca consentir a sus clientes para festejar juntos.

Mecánica de participación

Las dinámicas por el 95 aniversario de Cimaco tienen vigencia del 29 de agosto hasta el 31 de diciembre. Así puedes participar: Por cada $2,500 pesos de compra (los cuales se pueden acumular en diferentes tickets), tendrás derecho a un boleto para participar en el Sorteo 95 Aniversario de Cimaco. En este, el premio es un Auto Mazda 2 2025. Deberás acudir al módulo de Servicio al Cliente y mostrar tu ticket de compra (original). Cuando se valide tu ticket, el encargado del módulo te entregará un talón en donde debes llenar tus datos y, posteriormente, ingresarlo a la urna. Es importante recalcar que en la urna debes depositar únicamente el talón que contenga tus datos, y debes guardar aquel en donde se establece el número de canje.

¡Eso no es todo! Una vez ingresado tu boleto en la urna, también tendrás la oportunidad de poner a prueba tu destreza con la dinámica del Maniquí Cimaco. Te explicamos cómo. Primero, debes desprender una etiqueta del maniquí con ayuda del bastón que te será dado. Si la etiqueta cae al suelo, pierdes tu oportunidad. De contar con premio, la etiqueta desprendida te será entregada, y deberás presentarla en Servicio al Cliente.