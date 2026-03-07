$!Celebran en Mazatlán primera Cumbre Empresarial de la Mujer Empremmexi 2026

MAZATLÁN._ En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, empresarias, líderes de organismos y autoridades se dieron cita para formar parte de la primera Cumbre Empresarial de la Mujer “Mujeres Al Frente”, organizada por la asociación civil Empresas de Mujeres Mexicanas Innovadoras Mazatlán. Decenas de mujeres empresarias y emprendedoras de la región se sumaron a este encuentro en el Centro de Convenciones, donde se desarrollaron dos conferencias impartidas por las ponentes Jiapsi Yáñez y Sandra González, quienes compartieron su experiencia y crecimiento dentro del ámbito empresarial.

Además, el foro contó con espacios destinados al diálogo y el networking enfocados en el fortalecimiento del liderazgo femenino en el ámbito empresarial. Durante su intervención, Ana María Ruiz Portillo, presidenta de Empremmexi Mazatlán, expresó su entusiasmo por la gran respuesta obtenida en esta edición del congreso, el cual se originó con la finalidad de impulsar el desarrollo y la colaboración entre mujeres de negocio. “Al ver este salón lleno de mujeres líderes confirmamos que juntas podemos transformar ideas en acción y las oportunidades en resultados. Este primer año ha sido de mucho aprendizaje y, sobre todo, de afianzar nuestras raíces como asociación”, comentó. “Hoy no solo venimos a escuchar a dos grandes conferencistas internacionales, venimos también a reconocernos entre nosotras, porque cuando las mujeres se respaldan entre sí, los proyectos se convierten en oportunidades”.

En la inauguración de este evento estuvo presente la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien resaltó el papel que desempeñan las mujeres en el desarrollo económico y social. “Siento la responsabilidad de que este lugar que hoy ocupo no sea una nota al pie, sino el primero de muchos mandatos encabezados por mujeres. Es tiempo de mujeres y debemos abrir las puertas para las que vienen detrás”, dijo. “Que esta primera cumbre sea solo el comienzo y que cada conversación y cada acuerdo se convierta en más mujeres al frente en los negocios, la política y la vida pública de Mazatlán”.

Las organizadoras destacaron que esta primera cumbre busca consolidarse como un espacio permanente de encuentro, aprendizaje y colaboración para las mujeres empresarias de la región. “Esta cumbre titulada ‘Mujeres al Frente’ se celebra en el marco del Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos invita a reconocer el camino de quienes abrieron puertas antes que nosotras”, puntualizó Ruiz Portillo. “Las empresarias no solo generamos actividad económica; generamos empleos, sostenemos familias, impulsamos innovación y construimos comunidad”.