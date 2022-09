$!Celso Benítez rinde protesta como nuevo presidente de los Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia de Mazatlán

“Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia es una asociación que nació en 1965, por lo tanto tenemos muchos años y hay un relevo generacional que se está dando en Mazatlán, en las otras asociaciones creo no se está dando, entonces, creo que uno de los retos es ese, que el relevo es en Mazatlán, por lo tanto tenemos el compromiso de demostrar que los jóvenes también podemos sacar adelante una asociación, y como no, hacerla brillar y hacerla competitiva ante las demás cámaras, yo les dije cuando me eligieron, uno de los compromisos era que iba a hacer el ponernos a la par con Coparmex, Canacintra, y las asociaciones que destacan”, apuntó Benítez de la Herrán.

“Estamos totalmente contentos porque en Mazatlán de todo hay para vender, de todo hay negocios, el detalle está ahorita en el recursos humanos, cada una de las empresas que nos acompañan en la asociación en la misma dolencia, que no hay capital humano, por más que tu pongas necesito vacantes, no hay, es uno de los retos también que tenemos ahorita; hace 15 días tuvimos una reunión donde vimos precisamente ese tema y nos cuestionábamos ¿qué será o que podemos hacer mejor para que la gente llegué?, una vez llegando a nuestra empresa la gente ya no se quiere ir, el tema es ¿cómo hacerla que llegué?, estamos muy bien en las ventas, el tema de las mercadotecnia se domina, aquí en Mazatlán hay gente con experiencia”, dijo el nuevo presidente de los Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia de Mazatlán.

“Creo que sucede eso, porque hay un exceso de trabajo, me refiero a que hay muchas oportunidades por todos lados, todo mundo está ofreciendo trabajo, entonces, si en cinco lugares hay ofertas para meseros, que dice el que está queriendo ser mesero, bueno llegó aquí, no me gusta, tengo la posibilidad de irme para allá, entonces, están brincando de un trabajo a otro, y qué está haciendo algunas empresas, están poniendo una limitante, si ya llegaste conmigo, trabajaste, te fuiste, y después quieres regresar, ya no puedes hacer, creo que por ahí va a estar las estrategia para que esas personas que andan de empresa en empresa en algún momento se topen y ya no lo puedan hacer”.

El salario que se ofrece en distintas empresas comentó que no es factor que determine la estabilidad del colaborador.