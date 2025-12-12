Certifican al Parque aeroespacial de Mazatlán con nivel Oro

Certifican al Parque aeroespacial de Mazatlán como uno de los únicos tres proyectos Green Industrial Community (Comunidad Industrial Verde) con el sello LEED Oro que existen en el planeta, destacó Lino Suárez.

Este lugar arrancó su construcción en 2021, en plena pandemia y la pista de aterrizaje con fondos de inversión internacionales para 2026, anunció Lino Suárez Guzmán.

El Parque Aeroespacial avanza frente a nuevos y mayores retos para el 2026 por la construcción de su pista de aterrizaje, para lo cual, el grupo de impulsores se encuentran sumando alianzas e inversiones, además de la certificación American Awards en Houston, señaló Suárez Guzmán, co-fundador del Mzt Aeroespace Park.

“Este proyecto ha crecido mucho el proyecto a una dimensión que en principio no visualizábamos. Creamos alianzas y cerramos acuerdos muy importantes con grupos internacionales en el tema de defensa, de mantenimiento, de laboratorios, de adiestramiento y se nos unió el grupo INDRA, también con una división de ellos que es el despacho de asesoría ALG y entonces hicieron un trabajo que nos entregaron a mediados del año que nos impresionó, nos impactó de una manera muy positiva y con este nos ayudó mucho para poder dar a conocer el proyecto a nivel mundial”.

Dijo que a pesar de que el 2025 ha sido el año más complicado por todo lo que se presentado, continúan trabajando con fondos de inversión internacionales para traer los recursos que se necesitan para la construcción de la pista de aterrizaje.

“La infraestructura que estamos planeando. Esperamos que esto se nos dé ya en el segundo trimestre del próximo año. Una vez se dé, el parque detona toda la infraestructura que está pendiente por terminar porque no se ha detenido, se ha mantenido con obras constantes que no se ven porque están bajo tierra, están ocultas y se ha trabajado avanzando los temas que corresponden a la pista de aterrizaje”.

Suárez Guzmán comentó de la alianza con el organismo federal que controla los cielos aéreos del país y con la FAC para poder traer proyectos que nos permitan convalidar las certificaciones de las nuevas tecnologías en las aeronaves, hacerlas en México y poderlas después de esto compartir con el mundo.

De hecho, habló del premio que recibieron recientemente, el American Awards en Houston, porque este grupo condecora proyectos muy importantes en el planeta que tienen que ver con innovación, a políticos, artistas, doctores y empresarios, que generen un cambio verdadero por el mundo.

Lo importante, resaltó fue que ellos les descubrieron y lo contactaron de American Awards.

“Nosotros no aplicamos, nos descubrieron, empezaron a contactarnos de una manera muy discreta, sin que nosotros supiéramos de qué se trataba y finalmente llega el proyecto a los oídos de la presidenta del American Awards y fue ella la que nos contactó directamente porque quedó impresionada de lo que el equipo de trabajo había descubierto en nosotros. Descubrieron un proyecto único en el planeta porque infraestructuras de estas características no se encuentran”.

Así que la organización mundial que otorga las certificaciones LEED por el mundo, en Washington otorgó la precertificación LEED de nivel oro que implica ser uno de los únicos tres parques que existen en el planeta con ciertas características.

“Con esta certificación se convierte el parque en uno de los tres únicos recintos en el planeta de estas características, de nivel oro porque creamos con esto un ecosistema que se convierte en una Green Community y pues nos invitan, entonces nos ponen en una terna en donde al cabo del tiempo nos dicen que hemos ganado”.

En el evento, dimensionaron que el Parque Aeroespacial de Mazatlán es el único en Latinoamérica bien planeado, futurista y que se cumplieron con las normas reglamentarias y las certificaciones necesarias.

“El recinto está certificado y tiene que cumplir con ciertas normas, principios y procesos de muy alto estándar de calidad. Entonces así es como se está construyendo el parque. Eso lleva tiempo, conlleva recursos económicos muy importantes y representan que seguimos avanzando”, aclaró el empresario.

Y de entre los avances, que calificó han sido obras titánicas, porque el parque cumplía con las coordenadas perfectas que indicaba que el proyecto podía contar perfectamente con una pista de aterrizaje, pero no contaban con el estado disparejo del terreno.

“Los ingenieros que nos hicieron el estudio para determinar su ubicación se preocuparon por la ubicación, pero no de las condiciones que tenía la propiedad y había muchos cerritos que había que emparejar, como tenía que ser tal y como una mesita de billar. Pero esto conllevó un trabajo titánico muy importante y fue en enero del 2021 que comenzamos en plena pandemia”, relató.

Incluso, admitió que hubo comentarios de asesores que les decían que abortaran el proyecto.

“Que el mundo se iba a acabar, que qué estábamos haciendo, que estábamos locos. Pero no íbamos a abortar el proyecto. Esa visión, esa ilusión, ese proyecto tenía que ser una realidad. Y no nos rajamos. Quisiéramos que estuvieran operando aviones ahorita, pero las inversiones son muy grandes y apenas grupos de inversión internacionales poderosos son los que sí pueden hacerlo realidad en la velocidad y tiempo récord”.