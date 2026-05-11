El especialista en fiscalización y cumplimiento César Román Mora Velázquez ha abordado recientemente la necesidad de incorporar métricas claras para evaluar la eficacia de los sistemas anticorrupción en México, poniendo el foco en la diferencia entre el desarrollo normativo y los resultados observables en la práctica institucional.

En distintos análisis y participaciones académicas, César Román Mora ha señalado que uno de los principales retos del modelo actual radica en la dificultad para traducir los marcos legales en indicadores verificables. Aunque el país cuenta con estructuras como el Sistema Nacional Anticorrupción, su impacto no siempre se refleja en mejoras tangibles en la detección, sanción o prevención de irregularidades, lo que genera una brecha entre el diseño institucional y su aplicación efectiva.

Desde esta perspectiva, el especialista plantea que el debate público debería centrarse menos en la creación de nuevas estructuras y más en la capacidad de las existentes para producir resultados medibles. Entre los elementos clave, identifica la necesidad de establecer indicadores relacionados con tiempos de resolución de casos, recuperación de activos y ejecución efectiva de sanciones, aspectos que actualmente presentan limitaciones dentro del sistema.

Asimismo, ha subrayado que la coordinación interinstitucional sigue siendo un factor determinante. La fragmentación de responsabilidades entre distintos organismos puede diluir la rendición de cuentas y dificultar la trazabilidad de los procesos, especialmente en fases críticas como la investigación o la sanción. Este fenómeno afecta directamente a la capacidad disuasoria del sistema, al reducir la percepción de consecuencias reales frente a prácticas irregulares.

Desde esta perspectiva, también ha destacado la importancia de identificar los puntos críticos dentro de los procesos administrativos donde se concentran los mayores riesgos. La contratación pública, los mecanismos de control interno y los sistemas de supervisión continúan siendo áreas donde se requieren mejoras operativas para garantizar mayor consistencia en la aplicación de las normas.

En conclusión, César Román Mora Velázquez sostiene que el fortalecimiento de los sistemas anticorrupción en México pasa por una revisión técnica orientada a resultados, donde la evaluación continua y la medición objetiva permitan ajustar las políticas públicas y mejorar su efectividad a medio y largo plazo.